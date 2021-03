Paola Turani, shooting infuocato: solo reggiseno e décolleté da paura – FOTO

La celebre modella ed influencer Paola Turani ha condiviso una fotografia pazzesca in cui indossa soltanto il reggiseno e mostra il suo décolleté.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PAOLA TURANI (@paolaturani)

La bellissima influencer Paola Turani continua ad incantare il suo pubblico con scatti disarmanti e favolosi. La bergamasca deve il suo successo al mondo del web: il suo account vanta ben 1,6 milioni di followers. Occhi da fata, semplicità e bellezza straordinaria la rendono una delle donne più cliccate dei social network.

L’ultimo scatto apparso poco fa sul suo profilo ufficiale è decisamente assurdo. La 33enne si presenta su Instagram con il suo décolleté in primissimo piano, coprendo il lato A soltanto con il reggiseno. La luminosità e la magnificenza del suo viso riescono sempre a stupire i numerosissimi seguaci.

Paola Turani, scatto meraviglioso: assurda in reggiseno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PAOLA TURANI (@paolaturani)

Paola, stando a quanto si legge nella didascalia, ha pubblicato online una fotografia in cui ha mostrato uno dei suoi tre look dello shooting che ha realizzato oggi. E che look: i suoi capelli sono spettacolari, il suo sguardo è magnetico, le sue labbra sono carnose e irresistibili. Come se non bastasse, la bella influencer indossa soltanto un reggiseno (niente maglia) che mette in risalto il suo décolleté incredibile.

La Turani è in splendida forma ed è in ottime condizioni fisiche. La bergamasca sta sempre molto attenta all’alimentazione anche se ogni tanto si concede qualche “sgarro”. Qualche giorno fa, ad esempio, pubblicò una fotografia in cui stava mangiando una colomba soffice e senza candidi. In questo periodo pasquale, è impossibile non cibarsi di questo favoloso dolce.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PAOLA TURANI (@paolaturani)

La 33enne, anche qualche giorno fa, condivise in rete una fotografia in cui mise in mostra il suo incredibile corpo indossando un bikini strepitoso.