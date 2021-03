Partorisce a 15 anni e poi compie il gesto più brutto

Una ragazzina di 15 anni ha partorito un neonato mentre stava facendo la babysitter. Cosa ha fatto dopo è sconvolgente

Una ragazzina di soli 15 anni, le cui generalità sono celate per motivi legali trattandosi di una minorenne, ha partorito in casa della famiglia in cui lavorava svolgendo le mansioni di babysitter.

Non è la prima volta che trapelino notizie di donne così giovani che rimangono incinte, tuttavia quello che è accaduto dopo è sconvolgente. La ragazzina, infatti, dopo aver dato alla luce un bambino, lo ha avvolto in un sacchetto di plastica e buttato nella spazzatura. A dare avvio alle indagini nei suoi confronti sono state le segnalazioni del personale medico del Blackpool Victoria Hospital di Londra.

La 15enne è stata condotta nel nosocomio dalla madre del bambino a cui faceva da babysitter che, tornata a casa, si è resa conto delle copiose macchie di sangue che erano state pulite grossolanamente. Il corpo del neonato è stato ritrovato invevitabilmente privo di vita. La “madre bambina” si è giustificata dicendo di essere sicura che fosse nato già morto.

Partorisce a 15 anni. Le indagini rivelano notizie sconvolgenti

Non dello stesso avviso l’unico testimone della vicenda, il ragazzino a cui stava badando e che era da solo con lei in casa. Ha rivelato, infatti, che la 15enne si è chiusa in una stanza e ha partorito in un letto, cacciandolo via e giustificando il sangue come una perdita dal naso. Una volta partorito, la ragazza si è recata in cucina con un fagottino. Il bambino ha visto chiaramente i piccoli piedini del neonato e lo ha sentito piangere e mugugnare.

La ragazza ha poi dichiarato di essere sessualmente attiva ma di non sapere di essere incinta; fatto sostenuto da sua madre che, sospettando una gravidanza, le aveva fatto fare un test, risultato però negativo. Da un’indagine compiuta sulle ricerche di Google della stessa 15enne, però, si evince come avesse pianificato di partorire in casa.