Piero Pelù risponde ad Amadeus e lui resta di ghiaccio: “ Ma che hai..”

Piero Pelù è stato ospite all’ultima puntata di I soliti ignoti condotta da Amadeus, ma qualcosa è andato storto, cosa è successo?

Amadeus, dopo il successo di Sanremo 2021, è tornato a condurre I soliti ignoti, il programma preserale in onda ogni sera su Rai1. Nella scorsa puntata l’ospite-detective era il cantante Piero Pelù che ha giocato per beneficienza, visto che il denaro va poi devoluto all’Istituto Spallanzani di Roma. Sembra però che la star non abbia molto talento nello scavare le indagini, anzi ha molte difficoltà nel capire chi è il parente misterioso. Scopriamo cosa è successo nel dettaglio.

Piero Pelù a I soliti ignoti: cosa sconvolge Amadeus?

Quando il gioco si fa duro i duri chiedono un indizio, così Piero Pelù cerca di avvicinarsi alla vittoria. Chiede aiuto a una degli ignoti, lei risponde così: “Non mi piacciono le alici sulla pizza, soprattutto nelle foto”. Per tutti sembra che si tratti della stilista di piatti, ma il cantante risponde inaspettatamente: “Visto che parla di alici, mare… Pratica kite-surf”. A quel punto Amadeus lo interrompe e gli chiede: “Cosa hai detto?”, è sbalordito. “Vuoi confermare?. Continua il conduttore e Pierò Pelù a quel punto si rende conto che il suo amico non ha capito la sua battuta, così spiega divertito: “Ovviamente stavo scherzando, è la stilista di piatti”. Amadeus scoppia in una risata: “Oddio ci avevo creduto”.

Dopo la battuta su Twitter e Facebook sono volati commenti da ogni parte. Inoltre molti hanno fatto i complimenti al cantante per la sua nuova esperienza lavorativa. Dalla musica alla scrittura, infatti Piero Pelù ha appena pubblicato un libro intitolato Spacca l’infinito ed è un racconto autobiografico. E’ uscito circa due settimane fa ed è già un successo assoluto.