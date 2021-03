Poliziotto morto a Catania: il responso dopo l’indagine su AstraZeneca

A distanza di giorni dalla morte del poliziotto Davide Villa, la procura di Catania emette il proprio responso sul vaccino AstraZeneca

Il 7 marzo scorso perdeva la vita Davide Villa, il poliziotto di Catania che solo 12 giorni prima si era sottoposto al vaccino di AstraZeneca. La procura di Catania ha immediatamente avviato un’indagine per approfondire la questione e verificare l’esistenza di un nesso causale fra il farmaco e il decesso. Il procuratore Carmelo Zuccaro ha dichiarato espressamente, in una nota, che gli eventi sui quali si sta indagando non rappresentino una testimonianza della pericolosità del vaccino di AstraZeneca. Pertanto, allo stato attuale, non c’è ragione di vietare la somministrazione del farmaco, né di ritenere che esso sia la causa della morte di Villa.

Poliziotto morto a Catania: le indagini sul vaccino di AstraZeneca

Il procuratore Zuccaro, in una nota al fascicolo redatto, ha specificato che Davide Villa, il poliziotto deceduto a distanza di 12 giorni dalla somministrazione di AstraZeneca, “rientrava nelle categorie per le quali è raccomandata la somministrazione di un diverso vaccino“. A prescindere dal quadro clinico del poliziotto, tuttavia, il nesso di causalità fra il farmaco e il decesso non sarebbe in alcun modo confermato.

“Non sussistono fattori genetici predisponenti ad eventi trombotici a carico del Villa“, ha spiegato il procuratore, nonostante l’ultima parola non spetti a lui. Il fatto che la moglie di Villa, giudice operante a Catania, sia direttamente coinvolta nella vicenda, ha conseguentemente determinato la presa in carico del fascicolo da parte dei colleghi di Messina.

Zuccaro ha ribadito ulteriormente le proprie convinzioni, sottolineando che lui stesso e molti altri colleghi di Catania si sono recati in prima persona a ricevere la dose del vaccino incriminato. Il procuratore ha tuttavia confermato la prosecuzione delle indagini in merito alle “modalità di conservazione e trasporto del lotto“.