Flavio Insinna, il conduttore dell’Eredità sulla Rai non perde occasione di lanciare frecciatine ai concorrenti, ma a volte non sono gradite

Il lupo perde il pelo ma non il vizio, afferma un proverbio. E così sembra visto che c’è qualcuno che cade sempre nello stesso tranello. Flavio Insinna, il conduttore dell’Eredità, programma di intrattenimento in onda ogni pomeriggio su Rai1, non riesce proprio a stare zitto e a volte con le sue battute esagera. Molti lo giustificano sostenendo che sia il suo modo di essere, una persona senza filtri e peli sulla lingua, altri invece non riescono proprio a sopportarlo e appuntano qualsiasi cosa dica che va fuori le righe.

LEGGI ANCHE>>>Flavio Insinna sbotta: “ Ma è pazzo”. Spettatori a casa allibiti

Flavio Insinna: il fuori onda inaspettato, bufera alla Rai?

LEGGI ANCHE>>>L’Eredità, Flavio Insinna: “Io meglio di Carlo Conti” – FOTO

Qualche tempo fa la Rai ha deciso di lasciare fuori Insinna dalla conduzione di un altro programma molto noto, Affari tuoi, il preserale seguito da milioni di italiani. Il motivo risale ad un fuori onda, trasmesso però durante il tg satirico Striscia la notizia e così in un batter d’occhio ha fatto il giro del web. Dopo quell’evento agli autori Rai è toccato cambiare il conduttore lasciando il posto a Carlo Conti, che appena guarito dal Covid e finito Tale e quale show ha preso in mano le redini del programma preserale. Ma Insinna insiste e anche all’Eredità, che attualmente conduce, ci sono dei fuori onda che lasciano un po’ di amaro in bocca.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavio Insinna (@flavioinsinna_)

Eppure, Flavio Insinna è una persona dal cuore d’ora che non perde occasione di aiutare il prossimo e collaborare a campagne di beneficienza. E’ anche molto colto, ha scritto infatti diversi libri. Cari telespettatori se amate seguire i programmi della Rai, dovrete accettare il suo carattere umoristico e ironico che lo contraddistingue dal resto dei suoi colleghi. E’ un pregio o un difetto?