Terribile incidente in autostrada: morta una ragazza

Tragico incidente questa mattina sull’autostrada A1 nel territorio di Roncocesi, frazione di Reggio Emilia. Una ragazza, di cui non sono ancora note le generalità, ha perso la vita. Stando alle prime informazioni, la vittima si trovava alla guida di un’auto rimasta schiacciata tra due tir che si sono tamponati per cause ancora da chiarire. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Stradale.

Una ragazza ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi, giovedì 18 marzo, lungo l’autostrada A1 all’altezza di Roncocesi, frazione del comune di Reggio Emilia, nel tratto tra Reggio e Terre di Canossa. Secondo quanto emerso sino ad ora, come riporta la redazione de Il Resto del Carlino, due tir, uno dei quali trasportava legname, si sarebbero scontrati per cause ancora da accertare. Tra i due mezzi pesanti è rimasta schiacciata la Fiat Panda alla guida della quale si trovava la vittima.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e l’equipe medica del 118, ma per la ragazza non c’è stato nulla da fare. I pompieri hanno estratto l’automobilista dalle lamiere e l’hanno affidata allo staff medico che non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Era stato richiesto, considerata la gravità dello scontro, anche l’intervento dell’elisoccorso che è stato fatto poi rientrare.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale che hanno effettuato i rilievi per chiarire le dinamiche dell’incidente mortale ed accertare eventuali responsabilità.

Per consentire le operazioni di soccorso, la rimessa in sicurezza della carreggiata ed i rilievi, il tratto teatro della tragedia, riporta Il Resto del Carlino, è stato temporaneamente chiuso, circostanza che ha provocato ripercussioni sul traffico con circa 9 chilometri di coda.