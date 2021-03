Selvaggia Roma il VIDEO disarmante: balletto bollente è uno spettacolo

Selvaggia Roma in quarantena? Spunta l’indizio sui social, la donna aggiorna i fan in un modo stravagante, spunta un video molto sexy

Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, per Selvaggia Roma la vita è cambiata in meglio. L’influencer ora si gode la notorietà e sui social i fan sono aumentati, arrivando a un milione. La donna così non perde occasione di mostrarsi al pubblico in modo sexy e sensuale specie se non ha altro da fare, visto che è in quarantena. Così ha annunciato su Instagram con un video da perdere il fiato: “Quanto vi piace una Selvaggia così?”.

LEGGI ANCHE>>>Selvaggia Roma sempre più scatenata: “Oggi follia” – FOTO

Selvaggia Roma: il video è virale, cosa sta facendo?

LEGGI ANCHE>>>Selvaggia Roma in versione arancione fa battere il cuore: pancino in mostra! – FOTO

Anche se la sua esperienza al Grande Fratello Vip è stata breve, una parte del pubblico si è affezionata a lei e ogni giorno non perde occasione di lasciare un commento o un like sulla sua bacheca di Instagram. A quanto pare, Selvaggia Roma, essendo un’influencer è molto attiva sui social e regala emozioni quotidiane. Dalle foto è passata ai video, tik tok e balletti la rendono ancora più sexy e accattivante, per non parlare dei suoi outfit. “Sto impazzendo” le scrive un utente; “La sensualità in persona” aggiunge un altro. Per Selvaggia l’estate è già arrivata ed è pronta a viverla al meglio, a casa e in quarantena.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SELVAGGIA (@selvaggiaroma_)

Shorts di jeans, pezzo sopra del costume rigorosamente nero e stivali alti. L’influencer si lascia andare in un video strepitoso che lascia di stucco chiunque la guardi. A quanto pare questa zona rossa non è poi così male. I fan non vedono l’ora di ricevere la prossima sorpresa, tanto ormai Selvaggia ci ha preso gusto ed è pronta per il prossimo post.