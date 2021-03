La ballerina Shaila Gatta rapisce nel suo nuovo outfit in minigonna e tacchi a spillo. Semplicemente “divina” è il parere di molti.

La ballerina nota per il suo ruolo di velina nella trasmissione serale di Canale 5 di “Striscia La Notizia”, Shaila Gatta, condisce le sue giornate sui social lasciandosi influenzare dal suo umore. Negli ultimi giorni, forse approfittando dell’attuale lockdown, Shaila si sta lasciando andare ad una serie di divertenti quanto interessanti considerazioni.

Ammettendo il suo punto di vista su alcuni momenti di quotidianità alquanto disagevoli. Proprio nel pomeriggio di ieri, ed in un video, Shaila si rivolgea tutti i suoi fan che, come lei nella penisola, stanno vivendo questo momento così complicato: esortandoli a vincere la noia con una serie di consigli molto utili. “Consiglio numero 1 per combattere la noia: GODERSELA!“.

Shaila Gatta, ispirandosi a Bruce Lee è semplicemente divina

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝖲 𝖧 𝖠 𝖨 𝖫 𝖠 𝖦 𝖠 𝖳 𝖳 𝖠 🌸 (@shaylinka)

Lo scatto condiviso invece poco fa su Instagram è stato realizzato su sfondo bianco dalla giovanissima fotografa e grafica professionista, Giulia Monteleone, che sembra essere anche abbastanza in amicizia con la carismatica e spesso ironica ballerina.

Shaila pubblicando il bellissimo ritratto a figura intera riporta al contempo una citazione dell’indimenticabile attore ed artista marziale Bruce Lee. “Simplicity is the key to brilliance⚡“, o meglio: “la semplicità è la chiave della genialità“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝖲 𝖧 𝖠 𝖨 𝖫 𝖠 𝖦 𝖠 𝖳 𝖳 𝖠 🌸 (@shaylinka)

Una vera perla discorsiva che sembra aver ispirato le due protagoniste del contenuto, dalla realizzatrice alla sua musa ispiratrice, per produrre poi un risultato così strabiliante. Reagiscono infatti così i suoi ammiratori: “sei divina”, o anche: “Hai un fisico da fare invidia❤️❤️❤️❤️“.