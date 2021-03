Sonia Lorenzini in un tubino bianco attillato: silhouette pazzesca – FOTO

La modella e influencer Sonia Lorenzini ha sfoggiato su Instagram un tubino di pelle aderente che evidenza ogni curva: divina

Sonia Lorenzini non smette di stupire sui social. Influencer da 980 mila follower, è apprezzatissima dal suo pubblico di fan, che la adorano in ogni condivisione. Un successo confermato con la partecipazione al Grande Fratello Vip, seppur conclusa anticipatamente a fine dicembre, ha continuato a essere costantemente seguita su Instagram.

Nell’ultimo post ha davvero lasciato tutti di stucco, sfoggiando un outfit che evidenzia le sue forme pazzesche, per un risultato letteralmente mozzafiato.

LEGGI ANCHE —> Giulia Salemi sparisce dai social e preoccupa i fan: “Ero..”

Sonia Lorenzini, una dea nel suo tubino bianco

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Lorenzini (@sonia__lorenzini)

LEGGI ANCHE —> Chiara Ferragni, la FOTO senza veli che ha scatenato polemiche sul web

Non ci sono parole per descrivere la bellezza di Sonia Lorenzini nell’ultima foto postata su Instagram. Vestita di un tubino longuette in vinile color avorio, squisitamente attillato e senza spalline, esibisce la perfetta clessidra della sua silhouette da sogno.

Il vestito spicca sulla pelle abbronzata, al quale ha abbinato dei sandali con laccetti nei toni del beige a impreziosire le caviglie, e un particolarissimo orecchino pendente di perle in pendant.

Braccia toniche, décolleté esplosivo, vita stretta, fianchi sensuali e gambe lunghissime, è l’immagine della perfezione nel suo corpo statuario. Impossibile non rimanere rapiti dallo splendore della modella, e dal fascino da femme fatale che esercita, con una nota assolutamente elegante.

A conferirla, oltre il portamento impeccabile, è l’acconciatura che simula un caschetto dannatamente chic. Perfetto sul viso della modella, che emerge ancora di più, evidenziato maggiormente dalla lunghezza del taglio. I lineamenti, così meravigliosamente personali, non si disperdono in una chioma protagonista, bensì rende loro la giusta attenzione.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Sonia Lorenzini, presa dalla voglia irresistibile di “darci un taglio” con l’intramontabile bob, chiede ai fan se sia il caso di cedere alla tentazione o mantenere la lunghezza tipica della sua figura, per non pentirsi. Risulta molto difficile per gli ammirati follower, davanti a tale immagine, non adorare questo look. Promosso e consigliato con più di 30 mila like.