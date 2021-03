Test psicologico, quale arco passeresti? Scopri la tua personalità

Test psicologico. Vuoi scoprire di più su te stesso e sulla tua personalità? Osserva l’immagine e rispondi: quale arco supereresti?

La vita è una somma di scelta: quante volte ci troviamo di fronte ad un bivio e dobbiamo decidere cosa fare. In ogni momento della nostra giornata capita di trovarsi di fronte a delle scelte. Le nostre necessità, i nostri sogni, le nostre ambizioni, i nostri obiettivi orienteranno la nostra selezione. Talvolta le scelte cambieranno proprio il nostro destino: decidere se presentarsi ad un colloquio piuttosto che un altro, optare per investire in un’attività oppure in un’altra, dirigersi verso un determinato luogo o in un altro.

Tralasciando questo preambolo, il test psicologico che vi sottoponiamo oggi è davvero particolare. Nell’immagine sono presenti 6 archi: stando alla vostra scelta su quale oltrepassare, potrete scoprire qualcosa in più sulla vostra personalità.

Test sulla personalità: quale arco supereresti?

Date bene un’occhiata all’immagine proposta e fate la vostra scelta. In base alla vostra opzione, potrete scoprire qualcosa in più sulla vostra personalità. Se decidete di varcare il primo arco, ciò vuol dire che siete persone dallo spirito libero: volete i vostri spazi e amate la vostra indipendenza. Manifestate sempre la vostra creatività. Se la vostra scelta ricade sul secondo arco, la parola chiave in questo caso è solitudine. Pochi vi capiranno ma le vostre relazioni sono molto intense e soprattutto sincere e reali.

Nel caso in cui optiate per il terzo arco, siete persone entusiaste: la vostra gioia di vivere è contagiosa e avete sempre la sensazione di “sentirvi al mondo”. Il quarto arco, invece, è simbolo di imprevedibilità. Amate il rischio e il pericolo, non averte paura di fallire. Se volete varcare il quinto arco e trovarvi su un bellissimo paesaggio lacustre, la parola che vi riconosce è sicurezza. Siete persone che studiate e calcolate tutto prima di fare una scelta.

L’ultima scelta, la sesta, denota una certa tranquillità nella vostra personalità. Amate la pace e amate relazioni e rapporti intensi e profondi.