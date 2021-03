Wanda Nara, la ripresa dall’alto è non legale: Lato A imperiale – FOTO

Wanda Nara sconvolge i suoi tanti fan che la seguono sui social mostrando le vere porte della bellezza di una donna

L’ultimo selfie scattato da Wanda Nara e pubblicato sul suo profilo Instagram è un vero e proprio attentato alla salute pubblica. La manager più sexy del calcio si è infatti concessa ai suoi fan mostrando loro la migliore delle prospettive. La signora Icardi si è scattata una foto durante una pausa dalla sua attività fisica a cui si dedica quotidianamente. In tenuta sportiva con leggings neri stretti e canotta rosa con questo scatto è riuscita a rendere protagonista assoluto il suo generoso décolleté. La didascalia che accompagna la foto è un vero inno alla bellezza delle donne con il chiaro richiamo al ricercarla non percorrendo le strade più battute. Wanda infatti invita i suoi follower a percepirla attraverso gli occhi, unica vera porta nel cuore dove risiede la bellezza pura. In effetti gli intensi occhi chiari regalati nella foto catturano indubbiamente gli ammiratori anche se, per onore della cronaca, solo dopo che però ben altro ha rapito lo sguardo.

Lo straordinario successo di Wanda Nara

Wanda Nara fa certamente parte di quella categoria di donne che potrebbe essere definita “di successo”. Mentre infatti tutte le altre compagne di calciatori, famosi e non, si limitano a seguire il proprio amore sugli spalti oppure da casa Wanda Nara si è messa in gioco in prima persona. Da quando in pratica è iniziata la sua relazione con il giocatore Mauro Icardi ha iniziato ad interessarsi della sua carriera diventando il suo manager. Finora le scelte del più affascinante procuratore sportivo in circolazioni sembrano aver dato sempre diverse gioie, sia economiche che personali, all’argentino che attualmente veste la casacca del Paris Saint Germain.

Negli ultimi mesi si fanno sempre più insistenti le voci che vorrebbero Icardi e famiglia pronti per tornare in Italia, magari sotto i colori della Juventus. Intanto Wanda si gode non solo i successi del marito ma anche quelli che riesce ad ottenere da sola nei panni di influencer. Molto attiva sui social infatti sta diventando un volto molto richiesto dai grandi marchi.