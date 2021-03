Anna Falchi bellissima in primo piano, lo sguardo è seducente-FOTO

La bella Falchi condivide una foto in cui appare bellissima con una maglietta nera che risalta gli occhi magnetici

Anna Falchi condivide una foto in primo piano in cui appare stupenda come sempre e con uno sguardo seducente. Nella didascalia scrive:”Ciao a tutti! Non so voi ma io mi metto in un caldo pigiama prestissimo!!! Ancora un pò di pazienza ed arriverà la primavera e tanto altro ancora! Un pò di ottimismo non guasta mai!!! Buona serata allora! Ps. io mangio pure alle 7 di sera”. Una vita non proprio da giovane quella della Falchi, cena alle 7 come gli anziani e a letto presto. Ma d’altronde di questi tempi in lockdown c’è poco da fare, meglio dormire e non pensarci.

Anna Falchi seno in mostra solo per la Lazio

L’attrice Anna Falchi si spoglia solo per la sua squadra del cuore, la Lazio. Continua imperterrita a mostrare le grazie con addosso solo indumenti della Lazio. L’ultima foto è da capogiro, indossa una sciarpa e basta che copre il seno appena. Nella didascalia scrive:“E tornato a risplendere il sole nella Capitale grazie alla zampata del ns Panterone in zonacaiceido!!! Ragazze, fate come me, postate una foto per partecipare al cocorco “La tifosa della settimana”. Trovate nelle mie storie le info“. Quindi non solo la Falchi mostra il suo fisico per la squadra di calcio del cuore, ma spinge anche altre ragazze a farlo per aggiudicarsi il titolo di tifosa della settimana.

Tuttavia riceve migliaia di commenti di apprezzamenti ovviamente, tutti gli uomini impazziscono per questi contenuti hot. Ma c’è anche chi non capisce la volontà di spogliarsi ogni volta. Un’utente scrive:”Perché ti devi spogliare ogni volta? Vieni pagata oppure lo fai per un altro motivo?”. Certo come ha detto lei poco tempo fa in un’intervista, finché sta tutto su perché non mostrarlo e condividere.

Parlando di lavoro al momento l’attrice è testimonial di Nuovo arredo, un brando di arredo per casa. Ma non solo, infatti conduce Pole Position su Business24, torna in tv dopo tanto tempo e a fare qualcosa di nuovo e diverso. I fan sono contenti di rivederla in televisione per ammirare la sua bellezza e simpatia.