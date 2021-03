Arisa in intimo, la FOTO parla da sola: “Più positiva di cosi”

Arisa sempre più bollente sui social network: l’ultimo scatto apparso sul suo account Instagram ufficiale è disarmante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

Arisa continua a sconvolgere gli utenti del web condividendo scatti decisamente bollenti. La cantante sta mettendo in mostra il suo corpo piazzando le sue forme in bella vista. La 38enne è stata ospite di Mara Venier a ‘Domenica In’: la sua intervista fu molto particolare e Rosalba (il suo vero nome) fu molto vaga rispondendo alle domande sul suo fidanzato Andrea Di Carlo.

Il manager, dal canto suo, ha deciso di scaricarla proprio a pochi mesi dal matrimonio a mezzo stampa. Andrea scrisse anche un post lunghissimo sui social network annunciando di fatto la rottura. Come se non bastasse, l’ormai ex fidanzato della cantante ha rilasciato anche diverse interviste. Arisa sta letteralmente esplodendo sui social network: i contenuti della nativa di Genova stanno diventando sempre più bollenti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Arisa sconvolgente, salta il matrimonio: l’addio clamoroso

Arisa superlativa sui social: lo scatto in reggiseno è pazzesco

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

LEGGI ANCHE –> Elodie incantevole: shorts cortissimi e aperture da brividi. Solo lei è la più bella – FOTO

Arisa continua a portare avanti la campagna di body positive (movimento per mettere in evidenza corpi non convenzionali) e pubblica in rete scatti via via sempre più bollenti. La scorsa settimana la nativa di Genova stupì tutti piazzando il suo davanzale in primissimo piano. Come se non bastasse, la 38enne scrisse un lunghissimo messaggio per elogiare il suo corpo.

Questa volta, la cantante è comodamente distesa sul letto e assume una posizione decisamente sexy. La classe 1982 indossa un intimo illegale che mette in risalto le sue forme incredibili. Il suo seno esplosivo è ovviamente in bella mostra e fa girare la testa a tutti. Come era prevedibile, il post ha messo su numeri incredibili in brevissimo tempo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

Arisa sta anche condividendo video o scatti in cui fa finta di piangere: la talentuosa cantante è polemica verso il suo ex fidanzato.