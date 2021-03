Avanti un Altro, Bonolis ci va giù pesante: “E’ una presa per i fondelli”

Avanti un Altro, Paolo Bonolis non si trattiene e deride il concorrente con una battuta irriverente: “Detto a lei è una presa per i fondelli”

Ad aprire la puntata di Avanti un Altro è stato Alekos, concorrente originario di Pioraco, in provincia di Macerata. Il giovane, presentandosi ai due conduttori, ha spiegato loro l’origine del suo nome: “Mia mamma è di Budapest, sono meticcio. Ecco perché mi chiamo così“. Ad incuriosire il conduttore è stato soprattutto il lavoro del concorrente: Alekos si occupa infatti di viaggiare e di intrattenere i passanti che incontra con le bolle di sapone.

Bonolis, dopo avergli dato il benvenuto, gli ha immediatamente sottoposto le consuete domande previste dal quiz. Il tema dei quesiti ha tuttavia suscitato le risate del conduttore, che non poteva esimersi dal punzecchiare il concorrente con le sue battute.

Avanti un Altro, Bonolis deride il concorrente: “Una presa per i fondelli”

Il primo concorrente di questa sera è stato fin da subito ben accolto dal conduttore, che ha intravisto in lui un bersaglio facile della propria ironia. Alekos, infatti, si è presentato come un giovane solare e divertente, aspetto che ha immediatamente spalancato le porte alle battute di Bonolis. Il presentatore, nel dare avvio alla gara, si è trovato di fronte ad un tema che sembrava cucito addosso al partecipante.

“Tutti i nodi vengono al pettine“: questo era l’argomento della prima tornata di domande, senza dubbio perfetto per il giocatore. “Che detto a lei, è una presa per i fondelli“, ha osservato divertito il conduttore, constatando il fatto che Alekos fosse invece calvo. Il siparietto, che ha fatto sorridere tutti i presenti, ha visto la partecipazione attiva del concorrente, che non ha mancato di incassare la battuta con nonchalance.

Purtroppo, l’avventura di Alekos nel programma non è durata a lungo. Il concorrente, dopo aver pescato una cifra di 20.000 euro, ha infatti deciso di proseguire, salvo poi commettere errori irrimediabili durante la tornata successiva di domande.