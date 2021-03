Ballando con le stelle “the end”, si scatena il panico tra i fan

C’è puzza di bruciato in quel di Ballando con le stelle. Un indizio fa presagire il peggio. Probabilmente l’amato programma è arrivato al capolinea.

In onda da ben 15 anni, Ballando con la stelle, è il programma Rai con maggior successo. Nel corso degli anni diversi personaggi famosi si sono alternati nel corso degli anni, mettendosi alla prova e talvolta eccellendo notevolmente.

I cast di ogni edizione sono stati sempre d’eccellenza, si sono esibiti negli anni molteplici vip del mondo dello sport e dello spettacolo, come ad esempio il tanto amato ed ormai scomparso Diego Armando Maradona che ha regalato al pubblico forti emozioni.

Simone Di Pasquale ed il probabile addio al programma

Tra gli storici ballerini più amati del programma c’è Simone Di Pasquale, che ha iniziato a far parte del cast di Ballando dal lontano 2005, anno in cui arrivò alla vittoria con Hoara Borselli.

La partecipazione di Simone al programma potrebbe essere arrivata al capolinea dopo ben 16 anni. Un post su Instagram ha suscitato scalpore sul web. Il ballerino ha scritto: “Squadra che vince …Balla ! Sedici edizioni indimenticabili, ognuna delle quali mi ha dato la possibilità di scoprire un pezzettino di me stesso, che ha contribuito ad arricchire la mia esperienza professionale e di vita. Grazie a tutti Voi, pulizie, bar, tecnici Audio/Luci, trucco/parrucco, costumi, macchinisti, cameraman, regia, montaggio, redazione Rai, autori, orchestra, giuria, Maestri, Ballandi, De Andreis e al Gran Capo Milli. Grazie 🙏❤️”

I fan di Simone hanno commentato il post chiedendo spiegazioni in merito. Il ballerino non ha dato indizi ed ha risposto con tante emoticon e bacini. Come si legge dal suo post tutto lascia pensare ad un addio al programma. Ultimamente ha preso parte alla seconda edizione de Il Cantante Mascherato, con la sua collega ballerina Sara Di Vaira.