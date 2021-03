Il Presidente degli Stati Uniti ha spaventato tutti, dopo essere scivolato sui gradini dell’Air Force One, cadendo sulle ginocchia!

Proprio oggi, 19 marzo 2020, Joe Biden è caduto facendo un paio di scivoloni, mentre saliva i gradini dell’Air Force One, nonostante tenesse ben salda la ringhiera delle scale: doveva partire verso Atlanta, per l’incontro con i leader della comunità asiatica, conseguentemente agli attimi di terrore del 16 marzo.

Questo martedì, infatti, si sono verificate delle sparatorie in alcuni centri massaggi, che hanno provocato decine di vittime e molti feriti: un attentato probabilmente messo in atto per motivi razziali.

A questi momenti di paura, si è aggiunto anche lo spavento per la caduta del presidente 78enne che, fortunatamente, si è ripreso in modo rapido e veloce.

Joe Biden svela un dettaglio prima della partenza: “Arriveranno a tempo debito!“

Nonostante la caduta sulle ginocchia, ripresa dai media americani, Joe Biden è riuscito a riprendersi subito e ha continuato a salire le scale con disinvoltura.

Prima di partire per lo stato della Georgia ha concesso un paio di risposte ai giornalisti, per quanto concerne la questione venutasi a creare nell’ultimo periodo con il presidente della Russia, cioè Vladimir Putin.

Ecco le sue parole: “Sono sicuro che a un certo punto parleremo“.

Successivamente il presidente degli USA ha rivelato un’anticipazione riguardo le nuove sanzioni contro la capitale russa: “Arriveranno a tempo debito“.

Dopo aver tanto atteso notizie di salute su Joe Biden, Kate Bedingfield (la portavoce delle comunicazioni della Casa Bianca) ha riferito che il presidente sta bene.

Un brutto incidente per il presidente americano, che avrebbe potuto compromettere le sue condizioni di salute.