“Una guerriera con il cuore gentile“, così definisce Carolyn Smith la conduttrice Serena Rossi. Per la grande ballerina americana che partecipa allo show di Rai 1 ci saranno tante emozioni da rivivere con la musica.

Sul palco di “Canzone Segreta”, oltre ai ballerini di “Ballando con le stelle” ci saranno tanti amici accorsi da tutta Italia ma anche dall’Europa.

L’emozione di Carolyn Smith travolge tutti: è una grande donna

E’ uscita dal camerino segreto la grande ballerina e maestra di danza Carolyn Smith in un abito nero e fucsia dall’eleganza glamour. “Tutti temono il tuo verdetto – dice la conduttrice -, ti sei pentita qualche volta?“. E lei risponde con sincerità: “Sì, sono però contentissima di essere qua perché nessuno mi fa le sorprese, sono sempre io che le faccio agli altri“.

“Non sono mai stata così agitata in vita mia“, confessa la maestra di ballo. “La musica e la danza mi hanno aiutato in tutte le tragedie della mia vita, per me togliere la musica significa togliere l’aria“.

La sorpresa a Carolyn Smith parte con un video messaggio della grande conduttrice Milly Carlucci: “Ti abbiamo visto combattere, soffrire, non mollare nemmeno di un centimetro. – dice la conduttrice – Anche nei momenti più bui tu eri sempre lì con il sorriso. Eri tu a dare coraggio agli altri, noi eravamo tutti intorno e ti guardavamo sgomenti ma tu eri una leonessa. Sei stata un grande esempio e io queste cose te le dico in privato ma questa sera sono contenta di dirtele qui davanti a tutti perché non solo ti voglio bene ma ti ammiro tantissimo come donna e come combattente. Grazie di esistere!“.

Poi sul monitor compaiono delle foto che rappresentano la vita della ballerina. A un certo punto sale sul palco l’amico Paolo Belli che canta “La voce del silenzio”.

E sulle note di questa canzone molto emozionante ballano i ballerini di “Ballando con le stelle“.