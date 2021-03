Canzone Segreta, Ciro Ferrara e quell’emozionante racconto su Maradona

Ciro Ferrara è il secondo ospite di Serena Rossi a “Canzone segreta” lo show di Rai 1 dedicato alle emozioni e soprattutto alla musica che ha una potenza evocativa.

Ciro Ferrara è un grande campione e quello scudetto vinto a Napoli il 10 maggio 1987 con Maradona è stato solamente il primo di una lunga serie. A cantare la sua canzone segreta ci sarà un cantante che condivide per lui una passione: Pino Daniele.

Ciro Ferrara e la sua Napoli: la sorpresa è emozionante

A salire sul palco per suscitare emozioni nel campione che è entrato nel cuore di tutti e soprattutto dei tifosi napoletani ci sono: il rapper Clementino, la figlia del campione e i suoi colleghi e amici sportivi.

“Sono molto emozionato – dice Ciro Ferrara – neanche fosse una finale di Champions anzi molto peggio“.

L’esordio sul palco del campione è nel segno di Diego Armando Maradona. “Diego calciatore lo conoscono tutti – dice Ciro Ferrara – io ho avuto modo di conoscere la persona, la sua umanità anche nei suoi momenti di fragilità ma la sua grandezza è stata quella di non essersi mai messo al di sopra di nessuno. Noi compagni lo abbiamo amato e continuiamo ad amarlo ancora”.

Nell’attesa della sua sorpresa il pubblico gli chiede per quale squadra tifasse e lui con grande eleganza dice: “Io sono napoletano ma ho giocato anche nella Juve. Ho stima per entrambe le società che mi hanno dato rispetto“.

La sua sorpresa inizia con in sottofondo la voce di Maradona e le sue immagini di bambino mentre gioca sulla spiaggia o al pallone. Poi parte la canzone di Pino Daniele “Quando” cantata dal rapper Clementino.

Infine, per stupire ed emozionare ancora di più il grande Ciro Ferrara, sale sul palco la figlia di Ciro Ferrara che gli mostra una maglietta del Napoli per bambini realizzata dalla mamma di Maradona in occasione del secondo scudetto quando tutti i calciatori portarono i loro figli a bordo campo.

“Benedetta – dice Ciro Ferrara – mi ha anche regalato l’enorme gioia di diventare nonno“.