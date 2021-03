Romina Power è la prima a sedersi sulla famosa sedia bianca di Serena Rossi, quella dell’emozione profonda. La cantante americana, ex moglie di Albano dovrà riuscire a trattenere le lacrime dall’emozione.

La bella cantante sale sul palco si “Canzone Segreta” già visibilmente emozionata con un completo turchese e gli “occhi sorridenti”. “Sono felice per te Serena – dice la cantante – per come sta andando la tua carriera, sei bravissima”.

La sopresa a Romina Power, ecco chi le ha cantato la sua canzone segreta

Tu sei un’artista vera perché sei una cantante, una pittrice, una scrittrice e anche una mamma. Noi però abbiamo scelto la musica per stupirti ed emozionarti.

“Sono molto curiosa di scoprire qual è la mia canzone segreta” – dice Romina Power, Nel frattempo però salgono sul palco Tullio Solenghi e Massimo Lopez con una scenografia sa Oscar e Tullio Solenghi inizia a cantare “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco.

Poi però Massimo Lopez canta un altro capolavoro della musica italiana: “Senza Fine ” di Gino Paoli. I due però sembra non andare d’accordo su quale sia la canzone segreta di Romina Power e così parte una sfida a colpi di bellissime canzoni.

La sorpresa a Romina Power è perfettamente riuscita perché c’è anche un video messaggio dei suoi parenti americani che sperano di vedersi molto presto.

“Io vorrei incidere una canzone con voi“, dice Romina Power ai suoi amici che le hanno fatto una sorpresa meravigliosa.