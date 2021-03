Canzone Segreta, Marcella Bella: “Mi sento come in cinquanta sfumature”

Ospite della seconda puntata di “Canzone Segreta” è la grande cantante Marcella Bella che si lascerà travolgere dalla musica e soprattutto dalle emozioni.

A cantare per Marcella Bella c’è la bellissima e bravissima Anna Tatangelo ma a omaggiarla in modo insolito c’è anche la sua amica eccentrica Alba Parietti e tanti altri.

Marcella Bella si siede sulla sedia bianca pronta a emozionarsi

Sempre bellissima, con la sua criniera inconfondibile, Marcella Bella sale sul palco di “Canzone Segreta” con un abito di paillettes nero molto glamour.

“Ho chiesto a tutti chi ci sarà sul palco per me – dice Marcella Bella – magari c’è un bel giovanotto. Avete presente il film cinquanta sfumature? Mi sento come quando la fidanzata viene portata in quella stanza? Ecco io mi sento un po’ così“.

Improvvisamente parte la musica e sul palco ci sono le sue amiche “Drag Queen” che cantano alcune delle sue canzoni più famose ma a un certo punto calca il palcoscenico di Rai 1 una Drag molto speciale: la sua amica Alba Parietti.

Poi parte una registrazione della voce del fratello Gianni Bella e questo le provoca subito molta emozione forse perché la salute del fratello. Parte la musica e salgono sul palco le amiche della cantante e la grande Anna Tatangelo che canta “Io domani”.

Alla fine Marcella Bella stupisce tutti chiedendo ad Alba Parietti, travestita da Drag Queen, e dice: “Chi è questa bella signora?“. La cantante siciliana non aveva riconosciuto la sua amica Parietti e poi dice: “Mi fa sempre arrabbiare“.