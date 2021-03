Canzone Segreta, Mika emozionantissimo sul palco: che sorpresa!

Ospite di Serena Rossi a “Canzone Segreta” un artista internazionale che ha fatto dell’Italia la sua seconda casa e cioè Mika, sempre in giro per il mondo con la sua musica e il suo stile inconfondibile.

Appena sceso dall’aereo è stato chiuso in camerino per far in modo che la sorpresa risulti emozionante e allo stesso tempo divertente. Per lui ci saranno Elio e le storie Tese, il maestro Valeriano Chiaravalle e Chiara Galeazzi.

La sorpresa a Mika dal sapore internazionale

La sorpresa messa in scena per Mika, all’inizio, è colorata e sgargiante ma a un certo punto l’atmosfera cambio e il pubblico viene catapultato a New York negli anni 80.

Sale sul palco di Canzone Segreta molto emozionato e racconta di essere stato a Parigi e di aver dato vita a un’idea molto speciale: “Ho pensato di sostituire i pannelli pubblicitari vuoti della città con opere d’arte e adesso Parigi ha un po’ più di colore“.

“Io sono maniaco del controllo – confessa Mika – e sono arrivato qua e nessuno mi faceva parlare. Tutti in silenzio, non sembrava che ci fosse un programma televisivo. Sono ansioso, e se non mi piace?“.

“Le canzoni sono sempre collegate alla vita – dice – dunque mi presto al gioco e spero che loro sappiano che hanno il mio cuore nelle loro mani“.

La sorpresa inizia con dei piccoli video messaggi, uno della regina del burlesque e poi un altro da parte della cantante pop Emma Marrone. Il video di Anna Valle che ricorda del loro bacio. Poi Antonella Clerici e anche la conduttrice Serena Rossi.

Parte la musica e Elio e le storie tese canta “Falling in love” mentre Mika non riesce a nascondere l’emozione. D’un tratto l’atmosfera cambia e si fa molto più allegra con la canzone di Chiara Galeazzi.

“Io non me lo aspettavo – dice Mika – e non li ho nemmeno riconosciuti. Avete scelto due canzoni incredibili, che fanno parte della mia infanzia e dell’irriverenza e dell’ironia della mia adolescenza“.