Cecilia Capriotti in intimo, lo scatto è bollente e lascia senza fiato-FOTO

La bella Capriotti condivide una foto in cui appare sensuale in biancheria intima, davvero magnifica lascia senza fiato

Cecilia Capriotti condivide una foto in cui appare sexy in biancheria intima, in uno shooting. Appare magnifica e sensuale, davvero irresistibile. I commenti sono tantissimi e tutti positivi:”Spettacolare”, “Bellissima”, “Bombe a mano su Milano ee” e ancora “Spettacolo belen te fa un baffo”. Nelle stories mostra la figlia che gioca con il papà e sono dolcissimi, poi la porta in bicicletta e così passano una bella giornata in famiglia.

Cecilia Capriotti e il ricordo all’Isola dei famosi

La Capriotti in occasione dell’inizio del reality l’Isola dei famosi condotto per la prima volta da Ilary Blasi, condivide i ricordi della sua partecipazione. Condivide sul suo profilo un video mentre si fa il bagno nel mare dell’Honduras. Condivide anche due foto in cui mangia ed è alle prese con dei rami, probabilmente usati per accendere il fuoco.L’Isola certo è un momento di respiro e distrazione per il pubblico visto il momento difficile in cui ci troviamo ancora a causa della pandemia. Infatti molte regioni sono nuovamente in lockdown e dunque il reality fa compagnia in queste sere lunghe e tristi. Per mesi ad aver ricoperto questo ruolo è stato il Grande Fratello Vip, terminato poche settimane fa in favore dell’Isola dei famosi.

Non sono mancati già i colpi di scena e le risate in questa edizione che vede Ilary Blasi al timone dopo due anni di assenza dalla televisione. Gli opinionisti al suo fianco sono Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini che al momento è in collegamento da casa per via del covid. La Capriotti sa quanto sia difficile l’esperienza sull’Isola, è ben diversa da quella del Grane Fratello Vip che ha anche fatto. Lì ci sono tutti i comfort e non bisogna sopravvivere con gli elementi forniti dalla natura. Infatti è un reality che mette davvero alla prova la resistenza e la capacità di sopravvivere di ogni naufrago.

Ci vuole istinto, collaborazione e tanta forza di volontà per affrontare la fame e le difficoltà presentate dal vivere su un’isola in totale mancanza di ogni bene primario a cui si è abituati. Sapendo il destino dei naufraghi la Capriotti fa un enorme in bocca al lupo a tutti e ricorda la sua esperienza.