Cecilia Rodriguez compie 31 anni, Ignazio Moser le fa gli auguri social e commuove tutti con la sua dedica d’amore: fantastico

La sorella più piccola di casa Rodriguez ieri ha spento le sue candeline. 31 anni per Cecilia che ha festeggiato il suo compleanno lontano da tutti, se non con il suo amore, Ignazio Moser. I due sono affiatatissimi e si amano alla follia. Tra di loro una piccola défaillance che risale a questa estate, almeno secondo quanto riportavano tutti i giornali di gossip. Crisi, vera o presunta, rientrata per i due che vanno avanti più forti e innamorati di prima.

Ceciu, come la chiamano i più intimi, e il figlio del noto ciclista si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip quando la sorella di Belen era ancora fidanzata ufficialmente con Francesco Monte. Nella casa più spiata d’Italia Ignazio le ha però rubato il cuore e dicendo addio al suo storico fidanzato (con il quale a suo dire era già in crisi) in diretta tv, lei è andata avanti per la sua strada e oggi tutto questo le conferma che la scelta era più che azzeccata.

Tantissimi gli auguri che sono arrivati per lei dai social per questo secondo compleanno in lockdown, ma uno più di tutti l’ha fatta sciogliere, quello del suo Ignazio.

Cecilia Rodriguez, le parole di Ignazio sciolgono il web

Le parole di Ignazio Moser per la sua Cecilia Rodriguez sciolgono il web e mandano in estasi i fan della coppia. Tutti pazzi per loro e per il ciclista che su Instagram ha preparato una bella dichiarazione d’amore alla sua fidanzata che ieri ha festeggiato il suo secondo compleanno in lockdown.

“Auguri alla donna che amo, auguri alla donna che mi supporta e soprattutto mi sopporta ogni giorno, auguri alla donna che mi ha insegnato ad amare e che ogni giorno mi ricorda quanto sia bello farlo” scrive Ignazio scegliendo una foto di Cecilia e poi una insieme mentre a lume di candela si baciano dolcemente.

E poi continua: “Auguri alla donna che é entrata nella mia vita come un uragano ma che da quando è arrivata splende sempre il sole… auguri amore mio! ❤️”.

Tantissimi i commenti dei fan che la definiscono una “dedica pazzesca” e tra questi anche quello di Cecilia Rodriguez che risponde: “Ti amo Nachito, troppo!”.