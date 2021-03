La Biasi ha uno stile tutto suo e molto particolare, lo mostra sempre nei suoi scatti su instagram che sorprendono i fan

Chiara Biasi, pantaloni gialli, impermeabile nero e anfibi per affrontare una giornata di freddo a Milano. I suoi fan impazziscono per il suo stile molto particolare, commentano in tantissimi. Scrivono quanto è favolosa e quanto la amano per il suo stile che fa tendenza sempre. Nelle stories fa vedere che gioca a sarabanda con la sua carissima amica Gilda Ambrosio.

Chiara Biasi una vita vegan e molto discussa per l’influencer

La bella influencer mangia cibo vegan come mostra nelle stories. Fa vedere una cotoletta dell’esselunga vegetale a base di soia. Poi mostra anche una linea di trucchi interamente vegan. La Biasi è seguita da 2,7 milioni di persone ed è ritenuta un esempio da seguire per moltissime giovani. Certo lei è l’emblema di ciò che vorrebbero essere tutte. Bella, di successo, e con tantissimi amici famosi. Non è però tutto oro ciò che luccica, e la Biasi ha avuto la sua dose di problemi. Infatti la giovane ha avuto una malattia quando era più giovane e tutt’ora soffre di alcune problematiche che riguardano i calcoli.

Ha raccontato tutto nel suo libro che si chiama “Chiaroscuri”. Pare che non riesca a trovare pace nemmeno nella sua vita sentimentale, appare single da molto tempo. Durante il lockdown l’anno scorso e ora anche adesso, ha passato molto tempo con l’amica Gilda Ambrosio. Questo ha alzato un polverone sui social, dove è stata attaccata per non aver rispettato le regole. L’influencer ha poi prontamente spiegato che il motivo della loro convivenza sotto lockdown, è che nel suo palazzo non c’era l’acqua calda per un periodo. Inoltre avendo problemi di salute che a volte le impediscono di riuscire a prendersi le medicine, ha sempre bisogno di un aiuto.

Le critiche però non sono nuove alle Biasi, come personaggio infatti è molto discusso. Il suo fisico è oggetto di discussione spesso, viene definita troppo magra e di dare un cattivo esempio alle giovani ragazze. Anche su questo si era espressa dicendo che la sua malattia l‘aveva vista dimagrire molto a causa dell’assunzione di cortisone. Un’altro momento molto criticato, riguardava uno scherzo alle Iene di cui era protagonista. Girava intorno ad una campagna pubblicitaria cinese, ma le foto scattate la mettevano in ridicolo.

L’influencer ha cominciato a dare di matto ed è uscita una frase molto infelice. Ha infatti detto che per meno di 80 mila euro nemmeno si alza dal letto. Ovviamente si è scatenata una polemica infinita, ma ancora una volta si è difesa sostenendo che non sputerebbe mai sul denaro e anzi che si mantiene da 10 anni da sola. Insomma un personaggio che o la ami o la odi.