La bella influencer Chiara Carcano condivide una foto in cui appare per strade in tenuta primaverile, è stupenda

Chiara Carcano condivide una foto su intagram in cui appare sexy con un completo nero formato da un top e una mini gonna con spacco. La pancia e le gambe sono scoperte, è davvero sexy. Non manca l’autoironia dell’influencer che la contraddistingue sempre. Nella didascalia infatti scrive.”Me, myself and my tette piccole. Seguitemi per altri consigli su come convivere con una prima scarsa“. I fan rispondono a tono con battute:”Ma è meglio averle così! Spendi meno di imu, tari, bagnoschiuma!!!”

Chiara Carcano e la presa in giro a Maria De Filippi

La Carcano è un’influencer che punta molto sulla simpatia e infatti i suoi contenuti sono spesso esilaranti. Il suo nuovo video riguarda una presentatrice molto famosa ed amata, Maria De Filippi. La Carcano finge di essere contrariata e stressata per via del lavoro e allora compare Maria De Filippi (interpretata sempre da lei) che le dice “Fregatene, fai l tronista”. Infati nella didascalia scrive “Sei esaurita? Sei stanca di tutto e di tutti? Non sopporti più nessuno? Fregatene. Te lo dice la Maria”. Poi nei commenti però chiede scusa alla regina della televisione e scrive.“Maria scusami è l’esaurimento“. In molti però prendono sul serio la sua battuta e le dicono che sarebbe un’ottima tronista.

In effetti potrebbe anche partecipare, in fondo è bella e anche simpatica. Di certo farebbe un bel lavoro e magari troverebbe l’amore della vita. Infatti appare ancora single l’influencer. Della sua vita privata non si sa molto, ma in base alle sue continue battute e al fatto che non condivida mai foto in dolce compagnia. Si capisce che al momento non ha un fidanzato. Tuttavia nei suoi sketch spesso fa capire che ne vorrebbe uno. Il fatto è che una ragazza indipendente con una sua carriera e i suoi obbiettivi spaventa molti uomini che ancora oggi cercano figure più casalinghe purtroppo.

Non è sempre così e le eccezioni ci sono, ma molti uomini anche giovani continuano a prediligere una donna meno indipendente e che segua. La Carcano fa benissimo invece a mostrare la sua indipendenza e autogestirsi come tante altre influencer note.