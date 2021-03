Travolto da un’auto sulle strisce pedonali: imprenditore perde la vita

Ieri mattina è deceduto l’imprenditore di 63 anni travolto da un’auto nella giornata di lunedì a Chiavari mentre attraversava la strada.

Non ce l’ha fatta l’imprenditore di 63 anni investito da un’auto nella giornata di lunedì a Chiavari, in provincia di Genova. Il 63enne sarebbe stato centrato in pieno mentre attraversava le strisce pedonali da un veicolo che procedeva in retromarcia e contromano condotto da una donna. Trasportato d’urgenza in ospedale, i medici hanno provato a salvargli la vita, ma nella mattina di ieri il suo cuore ha smesso di battere.

Chiavari, investito da un’auto mentre attraversa la strada: morto l’imprenditore Ivo Tiscornia

È morto ieri mattina, giovedì 18 marzo, Ivo Tiscornia, l’imprenditore di 63 anni che lunedì scorso era stato investito da un veicolo via Franceschi a Chiavari, comune in provincia di Genova. Secondo quanto scrive Il Secolo XIX, il 63enne stava lunedì pomeriggio stava attraversando la strada sulle strisce pedonali a pochi metri dalla sua abitazione. Improvvisamente un Fiat Doblò, condotto da una donna, lo ha travolto mentre procedeva in retromarcia e contromano in una manovra per parcheggiare. La conducente subito fermatasi ha lanciato l’allarme.

Sul posto sono arrivati in pochi minuti i sanitari del 118 che hanno elitrasportato l’imprenditore presso l’ospedale San Martino del capoluogo ligure. Qui i medici, considerate le condizioni dell’uomo, hanno disposto il trasferimento nel reparto di rianimazione, dove purtroppo è deceduto per via delle ferite riportate nell’impatto. Già mercoledì, i medici avevano dichiarato la morte cerebrale.

In ricordo di Ivo Tiscornia, archeologo e amico di Luni, che ieri ci ha lasciati. Pubblicato da Museo Archeologico Nazionale di Luni e Zona Archeologica su Mercoledì 17 marzo 2021

Come indicato dallo stesso Tiscornia sulla propria carta identità, riporta Il Secolo XIX, i suoi organi verranno espiantati e donati in modo da poter salvare altre vite. Dopo questa procedura, nei prossimi giorni verranno celebrati i funerali per l’ultimo saluto all’imprenditore e archeologo molto conosciuto a Chiavari. Numerosi sono stati i messaggi di cordoglio, apparsi anche sui social network, per la famiglia della vittima.