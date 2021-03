L’esplosività di Claudia Romani lascia sempre basiti: la nota influencer ha pubblicato un incredibile post su Instagram con fotografie bollenti.

Claudia Romani, per chi non la conoscesse, è una modella ed influencer italiana che vive e lavora a Miami. La 38enne vive a Miami da diversi anni e si gode il clima caldissimo della città della Florida. La nativa de ‘L’Aquila’ posta spesso scatti in cui indossa costumini sexy ed è in spiaggia. Claudia è una donna irresistibile e le sue curve fanno decisamente sognare tutti.

La nota influnecer è molto ricercata ed è stata testimonial di diversi marchi di caratura mondiale. Come se non bastasse, la modella nata in Italia ha realizzato shooting e ha collaborato per diverse riviste e magazine. La Romani sta adesso sfruttando la vetrina dei social e ha aumentato la sua popolarità grazie ad Instagram.

Claudia Romani in bikini è strepitosa: le forme esplodono

La Romani, da qualche giorno, condivide post su Instagram che contengono più di una fotografia. La sexy influencer gioca con i suoi followers, chiedendo attraverso la didascalia quale sia lo scatto più bello. Quest’oggi, la 38enne ha pubblicato quattro foto illegali. Il bikini c’è, ma è come se non si vedesse. Il corpo della modella lascia tutti senza parole e conquista l’attenzione degli utenti.

Nella prima fotografia, la classe 1982 è distesa con la pancia sulla sabbia e piazza il suo seno esplosivo in primissimo piano. Nel secondo il suo prorompente décolleté è ancora più visibile; nella terza foto invece la ragazza mette in mostra il suo didietro illegale, valorizzato dal costumino a perizoma. Il quarto scatto, infine, è stupefacente: l’inquadratura dall’alto mette in risalto le sue forme magnifiche.

Claudia, il giorno di San Valentino, ha letteralmente mandato in tilt il mondo dei social condividendo una fotografia straordinaria in cui indossava un incredibile body che metteva in mostra tutto il suo corpo.