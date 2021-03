Dayane Mello e l’amore per Rosalinda: “Mai innamorarsi in un reality”

Dayane Mello torna a parlare del suo rapporto con Roslainda Cannavò nato al GFVip. Ora tutto è diverso e mette in guardia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello (@dayanemelloreal)

Dayane Mello, concorrente molto discussa del Grande Fratello Vip, dopo diverse settimane dalla fine del reality tira le somme e parla soprattutto del sentimento che c’è stato tra lei e Rosalinda Cannavò. Le due fino ad un certo punto del percorso sono state molto unite, un legame fortissimo tra due donne protagoniste del gioco senza dubbi. Si è parlato anche di un bacio saffico tra le due che non hanno smentito ma che lo hanno spiegato come dimostrazione di affetto.

Ad un certo punto qualcosa tra di loro due si è rotto, spezzato. Rosalinda sottolineava come si sentiva messa da parte dalla sua amica, “interessata” più altre personalità della casa. Poi il riavvicinamento tra alti e bassi. Alla fine Rosalinda ha trovato il suo porto sicuro, le braccia di Andrea Zenga che oggi è il suo fidanzato con il quale passerà questo lockdown.

E Dayane che ora vive di nuovo la sua vita da mamma? È tornata a parlare dei suoi sentimenti per l’ex gieffina spiegando cosa abbia significato per lei, al GF Vip il rapporto con l’ormai ex Adua del Vesco.

LEGGI ANCHE –> Rosalinda Cannavò sconvolge i piani con Zenga: “Sarà una bella prova”

Dayane Mello: l’amore, Rosalinda e il reality

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosalinda Cannavò (@adua.del.vesco)

LEGGI ANCHE –> Cecilia Capriotti in intimo, lo scatto è bollente e lascia senza fiato-FOTO

“L’amore non ha colore, non ha odore, l’amore è amore”. Così Dayane Mello ha dato la sua personale visione dell’amore in una intervista a Funweek. E parlando di Rosalinda Cannavò la modella brasiliana ha spiegato che ad un certo punto del reality di canale 5 lei si è ritrovata “ad amare la sua amica”.

Un amore spontaneo il suo, nato forse per via della situazione che si era creata nella casa. Dayane si sentiva sola e si è rifugiata nel rapporto con l’attrice. Un legame speciale, fatto di “complicità, cura, amore e soprattutto protezione”.

Fuori invece, spiega chiaramente, le cose sono diverse. Si tratta di un “rapporto di amicizia” nel quale ognuno vive la sua vita, Dayane con sua figlia e Rosalinda con il suo Andrea, oltre che risolvere le sue di cose personali spiega l’ex gieffina.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Poi però mette in guardia tutti e dice che in un reality non ci si dovrebbe mai innamorare e il perché è ben preciso. Ti distoglie dall’obbiettivo dice la modella ma non si pente di aver esposto il suo “amore per Rosalinda” perché ha voluto dimostrare che oggi amare non deve essere inteso come “brutto o proibito”.