Elisa Isoardi, costume nero e capelli al vento: che fisico scolpito – FOTO

Elisa Isoardi in costume nero è davvero una bomba: la conduttrice alle prese con queste nuova esperienza televisiva, mostra un fisico scolpito.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Elisa Isoardi, la nota conduttrice è una delle naufraghe del reality l’Isola dei Famosi, un’esperienza che sicuramente ricorderà per tanto tempo. La Isoardi si è molto preparata prima di approdare in Honduras, sia fisicamente che psicologicamente. Dalla foto che ha appena postato lo staff – che le curerà per tutta la durata del reality il profilo Instagram – si vede un fisico scolpito e molto allenato.

Elisa indossa un costume nero modello intero, in dotazione dallo sponsor del reality, che aderisce perfettamente sul suo corpo. Pelle abbronzata, viso ovviamente acqua e sapone – sta benissimo – e capelli al vento. Baciata dal sole, è semplicemente uno spettacolo. Infatti alla domanda dello staff Quanto vi sta piacendo la nostra Elisa in Honduras? tantissime le riposte che sostengono la naufraga.

Elisa Isoardi, una leader naturale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

I primi giorni in Honduras sono sempre più difficili ma Elisa si è da subito rivelata una forza della natura o come la definiscono gli altri concorrenti un leader naturale. Interviene sempre quando è necessario, dispensa consigli – ad esempio dove posizionare il fuoco – pur rispondendo sempre con garbo e gentilezza.

I social sono già pazzi di lei, tantissimi i commenti di stima verso la conduttrice: Che donna meravigliosa con la D maiuscola o ancora Brava Elisa nella sua bellezza e semplicità sei il top😍…solo per citarne alcuni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Tra i sostenitori appare anche Guenda Goria, reduce dall’esperienza del GF Vip che le dedica emoji a forma di cuore.