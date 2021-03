Elisabetta è tornata in Italia per qualche giorno e ai fan manda un buongiorno senza precedenti, Instagram impazzisce alla sua vista

Di origine sarda, ex velina di Striscia la notizia, Elisabetta Canalis torna in pista e sconvolge il web con la sua bellezza. In questi giorni si trova in Italia, dai suoi familiari, visto che sarà una delle ospiti di Verissimo e sarà intervistata da Silvia Toffanin. Molti già parlano di ciò che potrebbe uscire fuori nel corso della puntata, visto che Dagospia ha rivelato un’indiscrezione sul rapporto con la sua ex collega Maddalena Corvaglia, ma per il momento è tutto top secret. Intanto la showgirl dà un buongiorno speciale a Instagram e i fan impazziscono lasciando like e commenti.

Elisabetta Canalis: un buongiorno in bianco, che FOTO

Da sempre amata dal suo popolo che ha sofferto quando ha scoperto del suo trasferimento a Los Angeles. Elisabetta Canalis da anni vive in America insieme alla sua meravigliosa famiglia e si dedica a shooting fotografici e campagne pubblicitarie. Da un po’ è assente in televisione ma sabato è pronta a regalarci grandi emozioni. Nell’attesa si mostra su Instagram sexy e sensuale, come sempre d’altronde. Nel suo ultimo post, indossa solo una camicia bianca sbottonata che le scende lungo le spalle. La scollatura le mette in risalto il suo lato A, i fan allora non riescono a fare a meno di commentare: “Pazzesca” e poi ancora “Top”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Chiunque vorrebbe avere quei capelli di prima mattina e quello sguardo divino. Certo gli occhiali sono stati messi sicuramente per coprire qualcosa, ma la Canalis non ha difetti e si può mostrare così come mamma l’ha fatta. Made in Italy, Elisabetta ha tutti gli attributi per esserlo.