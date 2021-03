Elisabetta Gregoraci rivela il suo grande amore: “Ti amo tanto”

Elisabetta Gregoraci festeggia il suo grande amore e su Instagram pubblica le foto insieme a suo figlio, ormai grande, cosa hanno fatto?

Elisabetta Gregoraci ultimamente è una tra le più seguite sui social e in televisione, soprattutto durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello vip, non si è parlato d’altro. E’ stata una delle concorrenti portanti dell’edizione da poco conclusa e se non fosse uscita prima, sarebbe potuta arrivare in finale e dare filo da torcere a Tommaso Zorzi. Ma l’ex signora Briatore ha scelto la famiglia, in particolare suo figlio e per lui ha abbandonato il gioco ed è tornata alla realtà.

Elisabetta Gregoraci e la dedica al figlio…commovente

Ieri 18 marzo è stato il compleanno del suo ometto, Nathan Falco, il figlio nato dopo il matrimonio con Flavio Briatore. Il bambino ha compiuto undici anni e Elisabetta Gregoraci non ha perso occasione di dedicargli un messaggio sui social. “Sei la mia gioia più grande: il mio podio! Sono orgogliosa dell’ometto che stai diventando e dei tuoi traguardi”. Ha scritto sotto a delle foto con lui e lo ha taggato come se fosse un adulto. Sì, perché Nathan Falco sebben abbia solo undici anni, ha già da tempo Instagram dove condivide foto e video insieme alla sua famiglia.

“Ti sosterrò sempre e per sempre: 11 anni fa quando ti ho stretto per la prima volta tra le mie braccia ho capito veramente cos’era l’AMORE”. Conclude Elisabetta pubblicando una serie di foto insieme al figlio che ha festeggiato il suo compleanno a casa con quattro amichetti. Una festa speciale, con pochi intimi ma tanto affetto, quello della sua famiglia e dei suoi compagni. Su Instagram spunta anche la foto con Flavio Briatore, i due torneranno mai insieme?