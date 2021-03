Elodie, poco fa, ha condiviso sui social network un paio di fotografie semplicemente magnifiche: la cantante è una bomba fenomenale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

Non esistono davvero più aggettivi per descrivere la bellezza e la sensualità di Elodie. La Di Patrizi continua a pubblicare sui social network scatti sempre più entusiasmanti che deliziano e incantano la platea di seguaci. La romana ha un grosso seguito su Instagram e utilizza la piattaforma per postare fotografie meravigliose e incredibili.

La classe 1990, dopo aver fallito ad X Factor, non mollò e conquistò tutti con le sue performance ad ‘Amici’ che le valsero il Premio della Critica. Durante il Festival di Sanremo, la nativa di Roma fece ammattire tutti con la sua presenza sul palco dell’Ariston. La 30enne indossò per l’occasione un abito magnifico e mostrò a tutti il suo incredibile talento.

Elodie incanta ancora: scatti favolosi su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

Elodie è fantastica e i suoi fan sono letteralmente innamorati di lei. La sua presenza, che sia in studi televisivi, sui palchi o sui social network, non passa mai inosservata. Le sue fotografie condivise sul web sono sempre uno spettacolo. Non solo bellezza, ma anche un talento incredibile: la sua carriera è stata sempre un crescendo fino ad oggi e i suoi brani scalano sempre le classifiche più importanti.

La cantante, poco fa, ha condiviso online due fotografie stratosferiche. La 30enne mette in mostra due outfit simili ma diversi. In entrambi i casi, infatti, la classe 1990 indossa shorts cortissimi che scoprono le sue gambe paradisiache. Come se non bastasse, le giacche coprono davvero poco e le aperture regalano brividi ed emozioni ai seguaci e agli ammiratori.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

La Di Patrizi, qualche giorno fa, mandò in estasi i followers condividendo una fotografia immensa in cui indossava un vestitino davvero corto con gambe da urlo in bella mostra.