Eva Henger, il VIDEO con lo spogliarello è un tuffo nel passato

Eva Henger infiamma Instagram con un video ad alto tasso di sensualità, la camicia scende e i fan sussultano

Bellezza dal corpo esplosivo, occhioni azzurri e i lunghi capelli biondi: Eva Henger rappresenta il sogno erotico di una moltitudine di uomini dal suo esordio. Erano gli anni ’90, quando sotto la regia di Riccardo Schicchi, conosciuto in Ungheria e diventato in seguito il marito, muove i suoi primi passi nel mondo dell’hard. Raggiunge un’importante fama, anche a livello internazionale, e posa per diverse rinomate riviste mondiali, come Playboy e Maxim.

All’inizio degli anni 2000, abbandona il contesto pornografico per dedicarsi definitivamente al cinema tradizionale e alla televisione. Oggi la showgirl ha 48 anni, ma non ha perso un grammo del suo fascino, che continua a esercitare inesorabilmente sui numerosissimi ammiratori.

Eva Henger, la camicia scende: il video è hot

La bellissima Eva Henger ha concesso ai fan il suo splendore per sognare ancora un po’, in un video su Instagram che è quasi un tuffo nel passato. Sensualità allo stato puro, si presta all’obiettivo in uno spogliarello caratterizzato da tutta la carica erotica della quale è dotata. In primo piano mostra il suo viso, dove regna il solito sguardo ammaliante che seduce lo spettatore per trasportarlo in un viaggio di piccante fantasia.

L’inquadratura scende, e si può ammirare la showgirl trattenere sapientemente la camicia sbottonata oltre le spalle, esibendo ma non troppo l’esplosivo décolleté. Si gira, e mostra la chioma bionda e la sua attraente schiena, e niente di più. Tanto basta per mandare i fan in visibilio, che non possono fare a meno di ammirarla.

Le visualizzazioni registrate sono più di 25 mila, e i fan in contemplazione riversano la loro assoluta adorazione e devozione alla venerata dea dell’eros.