Fedez, il VIDEO per il compleanno di Leone commuove tutti… e Chiara!

Fedez, il VIDEO per il compleanno di Leo commuove tutti… e Chiara! I due oggi festeggiano il loro bambino che compie gli anni e che non poteva fare regalo più bello al suo papà per questo giorno così speciale

Fedez e Chiara Ferragni stanno per diventare nuovamente genitori, e in attesa che la piccola venga al mondo, oggi festeggiano la festa del papà e il compleanno del piccolo Leone che ha cambiato totalmente la loro vita da quando è al mondo insieme a loro. Sono già trascorsi tre anni da quando quel piccolo angioletto biondo con gli occhi azzurri è nato e i social sono impazziti per lui, il web lo ha “adottato” virtualmente e oggi lo festeggia definendolo il nostro piccolo royal baby italiano.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Chi è Awed, Simone Paciello, il concorrente de l’Isola dei Famosi

Leone compie tre anni: il video di auguri da parte del suo papà Fedez

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

Chiara e Federico hanno svegliato il piccolo Leo riempiendolo di baci e di coccole, e intanto il suo papà sui social ha pubblicato un commovente video che racchiude i suoi tre compleanni e ha scritto un pensiero per lui che gli ha cambiato la vita. Ha anche fatto una riflessione sul fatto che Leone abbia festeggiato due compleanni su tre in quarantena, e ha approfittato per fare un augurio a tutti i bambini del mondo affinché possano cominciare a vivere un po’ di quella normalità che ancora non conoscono.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Amici di Maria De Filippi, Tommaso Zorzi con lei: arriva la risposta ufficiale

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Agli auguri si è aggiunto anche il piccolo Leone, che successivamente ha registrato un video dove ha fatto gli auguri al suo e a tutti i papà del mondo.