Giovanna Civitillo ci dà la buonanotte, ma non è con Amadeus – FOTO

Giovanna Civitillo ci regala una nuova foto sul profilo condiviso con Amadeus ma lui non c’è. Vediamo di chi si tratta che fa compagnia a sua moglie

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

In molti già la adoravano e la seguivano, ma dopo il Festival di Sanremo di certo l’interesse per Giovanna Civitillo è cresciuto a dismisura. Lei è la moglie di Amadeus, che in questa edizione del Festival è stata super protagonista. È stata scelta, infatti, come conduttrice del Prima Festival, l’anteprima appunto della kermesse della canzone italiana che svela qualche curiosità sulle serate, parla con i cantanti e per il 2021 Giovanna si è aggiudicata il ruolo insieme a Giovanni Vernia e Valeria Graci.

Lo scorso anno Giovanna è sempre stata in prima fila con suo figlio a seguire papà Amadeus alla conduzione. Quest’anno che il pubblico non era ammesso in sala lei non lo ha abbandonato, hanno lavorato insieme, fianco a fianco, e hanno scattato anche una bellissima foto sul palco nella quale si guardano intensamente e si abbracciano. Una foto che la bella Giovanna ha scelto per dire a tutto il popolo del web di quanto sia orgogliosa di suo marito e dell’impresa straordinaria che ha compiuto.

LEGGI ANCHE –> Michela Quattrociocche, la posa da “sereno variabile” è sbalorditiva – FOTO

Giovanna Civitillo torna su Instagram, ecco chi c’è con lei

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

LEGGI ANCHE –> Dayane Mello e l’amore per Rosalinda: “Mai innamorarsi in un reality”

E nell’ultima foto che la bella moglie di Amadeus ha scelto di pubblicare lui però non c’è. Giovanna Civitillo è tornata a farsi viva su Instagram con uno scatto che mostra come anche lei sia tornata alla quotidianità. Smessi gli abiti eleganti da Festival si dedica a fare la mamma e la moglie.

Con uno scatto in bianco e nero ci dà la buonanotte ma accanto a lei non c’è il suo amato Amadeus. Giovanna ha tra le braccia il suo amico a quattro zampe, la piccola di casa, Kira. È il cane che da non molto hanno accolto e che spesso compare sui social, forse anche di più dell’amato presentatore Rai.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

Il loro profilo è condiviso ma Amadeus si fa vedere veramente poco, non è amante dei social e ogni tanto sua moglie lo tira in ballo. In questa nuova foto Giovanna è in versione easy, felpa per stare in casa, capelli sciolti e senza trucco ma i suoi fan la amano lo stesso.