Ida Platano senza freni su Riccardo e Roberta: “Vi dico che cosa penso”

Ida Platano, intervistata da Uomini e Donne Magazine, ha vuotato il sacco in merito a Riccardo e Roberta: ecco che cosa pensa della neo-coppia formatasi nel programma

Dopo svariati mesi dalla fine della loro relazione, l’ex dama del trono over Ida Platano ha svelato cosa pensa di Riccardo Guarnieri e della nuova fiamma Roberta Di Padua. La bresciana, che non è tornata in trasmissione a differenza del suo ex, oggi si dichiara appagata e felice del percorso intrapreso, che l’ha sicuramente aiutata a crescere e a maturare.

La storia con Guarnieri si è interrotta poco dopo il lockdown, a causa dell’incompatibilità caratteriale dei due. Nonostante fossero legati da un profondo sentimento, Ida e Riccardo non facevano altro che litigare e tornare puntualmente in studio, salvo poi abbandonarlo per provare a ricucire il loro rapporto. Ad oggi, Riccardo è felice accanto a Roberta, dama del programma, con la quale ha deciso di uscire per cercare di costruire una vera relazione. Le parole di Ida sulla neo-coppia sono lapidarie.

Ida Platano, il pensiero su Roberta e Riccardo: “Preferisco non parlare”

Il cavaliere, che era tornato in studio a settembre per cercare la donna della sua vita, l’ha trovata in Roberta Di Padua. I due, che si erano già frequentati anni fa, hanno capito di provare un profondo sentimento l’uno per l’altra, decidendo di uscire per vivere a pieno la storia d’amore. Riccardo, per la sua fidanzata, ha addirittura organizzato una scelta con tanto di petali rossi.

Nel frattempo, la sua ex Ida Platano sembra aver superato la delusione, tanto da apparire profondamente cambiata: la donna insicura e fragile ha lasciato il posto ad una Ida più determinata e consapevole. “Si può essere felici da sole e si deve imparare ad esserlo. Sono orgogliosa di me stessa“, ha detto la bresciana a Uomini e Donne Magazine, non mancando di esprimere il proprio pensiero sulla neo-coppia. “Non ho guardato la scelta. Di lei preferisco non parlare“, ha detto lapidaria la Platano.

Stando a quanto dichiarato, la storia con Riccardo è a tutti gli effetti archiviata. Non è da escludere che Ida, dopo aver fatto i conti con se stessa, decida di tornare in trasmissione per seguire le orme dell’ex: troverà finalmente l’uomo dei suoi sogni?