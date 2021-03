Instagram e Whatsapp bloccati: non funzionano piu. Che succede

Instagram e Whatsapp bloccati, malfunzionamenti sul popolare social network e sulla app di messaggistica: cosa succede

Utenti in panico per il blocco di Instagram e Whatsapp. Da alcuni minuti, infatti, sia il popolare social network che la app di messaggistica non stanno funzionando regolarmente. Il sito di Instagram e la app sui cellulari di Instagram per il caricamento di post e stories non funzionano, la messaggistica di Whatsapp è altrettanto in down. Non è possibile né ricevere né inviare messaggi di testo o allegati.

Instagram, Whatsapp e Messenger in down: problemi per gli utenti in tutta Europa

Il blocco dei servizi si sta estendendo anche a Facebook e a Messenger, che però pur funzionando a singhiozzo riscontrano problematiche minori. Si attende di capire esattamente cosa stia succedendo e quali saranno i tempi di risoluzione della faccenda. Probabile un problema di gestione dei server: nella home di Instagram da pc, infatti, il messaggio che appare è ‘5xx Server Error’. Da subito esclusa una possibile interruzione nelle connessioni di banda dei gestori telefonici che invece procedono normalmente. Numerosissime segnalazioni da parte degli utenti, a partire dalle ore 18.15, quando si sono registrati i primi disservizi su Instagram. Dopo qualche minuto, anche Whatsapp ha preso a non funzionare correttamente. Serata complessa dunque per la famiglia social gestita da Zuckerberg.

Il problema a quanto pare sta riguardando non soltanto l’Italia, ma anche tutta l’Europa. Al momento, non sono arrivate comunicazioni ufficiali da parte delle piattaforme. La notizia è immediatamente schizzata in alto nelle tendenze di Twitter, che invece per adesso funziona regolarmente, così come Telegram. Soprattutto su quest’ultima piattaforma si stanno riversando tutti gli utenti che necessitano di ricorrere a messaggistica istantanea per smart working e non solo. E’ plausibile che servirà almeno qualche ora perché le cose tornino alla normalità, restiamo in attesa di aggiornamenti.

AGGIORNAMENTO ORE 19.15 – Le piattaforme sembrano essere tornate al funzionamento normale, da verificare se la situazione si sia effettivamente stabilizzata.