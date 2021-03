Isola dei Famosi, slitta l’arrivo di un amato concorrente: la nuova data

Nuovi naufraghi sono sbarcati all’Isola dei Famosi nel corso della seconda puntata ma tra di loro ne manca ancora uno molto atteso: ecco quando arriverà

Continua l’avventura all’Isola dei Famosi per i naufraghi sbarcati in Honduras lo scorso lunedì. Divisi in due gruppi, Burinos e Rafinados, i concorrenti stanno entrando nel vivo del gioco che li metterà nel corso delle settimane a dura prova. Durante la seconda puntata, andata in onda ieri sera, il cast ha dato il benvenuto a quattro nuovi vip: i comici Valentina Persia e Beppe Braida, l’attore Brando Giorgi e Miryea Stabile, vincitrice dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione. All’appello manca però ancora un protagonista particolarmente atteso dal pubblico, soprattutto dai più giovani.

Slitta l’arrivo di Andrea Cerioli, quando sbarcherà l’ex tronista

Il suo nome non è mai stato ufficializzato sui canali social dell’Isola dei Famosi, eppure la sua partecipazione continua a essere certa. L’ex tronista Andrea Cerioli entrerà a far parte del cast di questa edizione per la gioia dei suoi fan, tuttavia la sua assenza nelle prime due puntate ha destato sospetti. In realtà il suo arrivo ha subito semplicemente uno slittamento, per motivi ancora poco chiari. Cerioli si trova attualmente in quarantena e lo sarà ancora per alcuni giorni.

L’arrivo dell’ex tronista è previsto al momento per la puntata che andrà in onda giovedì 25 marzo. Non è ancora chiaro se approderà in uno dei due gruppi o se farà compagnia a Fariba Tehrani, Ubaldo Lanzo e al visconte Ferdinando Guglielmotti sulla Parasite Island. Il pubblico, soprattutto quello composto dai più giovani, attende con impazienza il suo arrivo.

I telespettatori hanno avuto modo già in passato di seguire Andrea in diverse avventure: prima la partecipazione al Grande Fratello, poi a Temptation Island come tentatore e infine a Uomini e Donne come tronista. È qui che ha conosciuto la sua attuale fidanzata, Arianna Cirrincione, con la quale convive ormai da tempo.