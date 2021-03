Iva Zanicchi il momento è trash: “Io e il punto G, ecco cosa farò”

L’Isola dei Famosi si conferma uno dei programmi che raggiunge ad ogni puntata il picco del trash: complici soprattutto Ilary Blasi e Iva Zanicchi…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Questa sera è andata in onda la seconda puntata del reality show di Canale 5, condotto da Ilary Blasi con la presenza in studio degli opinionisti Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi.

Ancora grande assente Elettra Lamborghini che raggiungerà lo studio non appena le risulterà possibile.

Intanto in studio i protagonisti di questa edizione dispensano momenti di ilarità raggiungendo picchi di vero trash.

Iva Zanicchi aveva esordito con una delle sue battute e quando si parlava di zabaione e ostriche come cibi afrodisiaci, la cantante ha prontamente ribattuto: “Io sono convinta che il cibo afrodisiaco sia il riso: guardate i cinesi quanti sono!”

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Enrico Brignano, avete visto la dimora dove vive con Flora Canto? FOTO

Il trash è il protagonista di quest’edizione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Serena Rossi incantevole regina: outfit mette in mostra tutta la sua sensualità – FOTO

Successivamente Tommaso Zorzi è stato chiamato dalla padrona di casa per realizzare una sorta di pagelle, rinominate ‘Il punto Z‘, dove ha dispensato opinioni e commenti riguardo i concorrenti in gara.

Dopo le sue pagelle, che l’hanno visto criticare principalmente Akash Kumar che non va molto a genio al vincitore del Grande Fratello Vip, è arrivata subito la risposta della cantante.

Iva Zanicchi infatti ha subito colto la palla al balzo e non ha potuto far altro che intervenire con una delle sue ‘gaffe’: “Settimana prossima lo farò anche io: però faro il punto G!“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

In studio sono tutti scoppiati in una fragorosa risata. Ora si resta solamente in attesa di scoprire se dalla prossima puntata sarà creata davvero una rubrica così trash.