Jasmine Carrisi ha postato sul suo account Instagram una fotografia meravigliosa: l’apertura è semplicemente da cardiopalma.

C’è una nuova presenza sui social che fa letteralmente perdere la testa agli utenti del web: si tratta di Jasmine Carrisi, la bellissima figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. La ragazza ama condividere online scatti esuberanti in cui mette in mostra il suo fascino e la sua avvenenza. La ventenne ha ereditato dal padre la passione per la musica e proprio lo scorso giugno ha pubblicato il suo primo singolo Ego.

Nei mesi di novembre e dicembre, invece, la piccola Carrisi ha accompagnato Al Bano nel ruolo di coach al piacevolissimo ‘The Voice Senior’. Jasmine, anche oggi, ha incantato tutti con una fotografia pazzesca. La classe 2001 indossa una camicetta estremamente seducente che si apre proprio lì, rivelando un décolleté da urlo.

Jasmine Carrisi, apertura spaziale: décolleté fenomenale

Jasmine, qualche giorno fa, aveva fatto preoccupare tutti i fan a causa delle sue condizioni. La 20enne si presentò nelle stories con un occhio incredibilmente arrossato. La ragazza decise subito di tranquillizzare tutti: la causa del suo “acciacco” fu probabilmente una rottura di un capillare, dovuto dalle lenti che lei utilizza

Jasmine oggi è apparsa decisamente esplosiva su Instagram: la foto ha riscosso un notevole successo e ha velocemente girato per il web. Lei è incantevole e bellissima, la camicetta è decisamente sexy e lascia tutti a bocca aperta. I followers si stanno scatenando tra i commenti e stanno inondando il post di complimenti.

La ventenne, la scorsa settimana, aveva pubblicato una fotografia in cui l’inquadratura dal basso focalizzava l’attenzione di tutti proprio verso il suo didietro.