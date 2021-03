Jessica Franceschetti, il bikini è estremo: tutto fuori – FOTO

Jessica Franceschetti ricorda l’estate: si affaccia al balcone e mostra il suo fisico perfetto. Lo slip è inguinale e la fascia non ce la fa a reggere tutto

Una vera bomber dei social che da zero ha costruito tutto si è fatta conoscere e apprezzare soprattutto per le forme da vera dea. Lei è Jessica Franceschetti, influencer vicentina che ha trasformato la passione per i social, l’amore per le foto e per il suo corpo in un vero e proprio lavoro.

Quasi per gioco ha aperto il suo profilo Instagram e ha iniziato a postare le sue foto che mettono sempre ben in mostra le sue forme generose. È bastato poco tempo per attivare il passaparola ed i like e i follower hanno iniziato a crescere a vista d’occhio. Oggi il suo profilo vanta più di un milione di follower e lei ha detto addio al suo vecchio lavoro.

Molti anni nell’ufficio clienti di un hotel, poi al reparto acquisti, fino alla svolta. Jessica conquista il pubblico social con un video nel quale palleggia e in breve tempo tutti sono pazzi di lei. Il suo sogno è di entrare nel mondo dello spettacolo ma per il momento vola basso e si gode il successo su Instagram. Di recente il suo nome è stato associato a quello di George Leonard, uno dei concorrenti del Grande Fratello 2010.

Jessica Franceschetti, il top non regge nulla

E in pieno lockdown, ormai per quasi tutta l’Italia, Jessica Franceschetti fantastica con la mente e vola all’estate. A quella dello scorso anno ovviamente. Un modo per evadere per l’influencer ma anche l’ennesima prova di come ami mettere in mostra il suo corpo.

Sceglie infatti uno scatto in bikini, costume a dir poco estremo e veramente striminzito. Slip inguinale nero e un top che non regge nulla. Modello a fascia e che sta quasi per cedere sotto al peso del suo abbondante decolleté. È evidente che le forme sono generose e abbondanti e non riescono a stare nel costume.

In testa un cappello con la visiera girata verso il passo e sullo sfondo la città. È affacciata al balcone la bella Jessica e mostra senza vergogna il suo fisico perfetto al mondo intero.