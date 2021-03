L’augurio di Putin “stammi bene”: Biden scivola tre volte – VIDEO

Il presidente degli Stati Uniti sta bene, nonostante le ripetute cadute durante l’imbarco sull’Air Force One.

“Stammi bene”: questo è stato l’augurio finale di Putin a Biden. Dopo essere stato etichettato come “killer” dal 46° presidente degli Stati Uniti, il leader della Federazione Russa ha lasciato un messaggio giovedì 18 marzo in cui si dimostra aperto al dialogo: “mi sembra un’ottima iniziativa sia nei confronti del popolo russo sia per quello statunitense.” All’invito del Cremlino, il capo democratico storce il naso: “I rapporti con la Russia? Pessimi.” – ha dichiarato il presidente americano, precisando di non avere alcuna intenzione di migliorare i rapporti tra i due paesi.

Joe Biden perde l’equilibrio per tre volte

“Pensa che [Vladimir Putin] sia un killer?“, gli ha chiesto il giornalista di Abc George Stephanopoulos. “Ne sono certo“, ha risposto il leader statunitense, puntando il dito contro il presidente russo. Accusato di avvelenamento del crociato anti-corruzione Alexei Navalny, Putin “pagherà caro prezzo” anche per aver tentato di influenzare le elezioni presidenziali del 2020. La risposta del Cremlino non è tardata: “Io un assassino?” – replica il capo della Federazione Russa – “Chi lo dice sa di esserlo […] Per il resto, gli auguro buona salute.“

Tuttavia, l’augurio russo non è ancora atterrato negli USA, dove il neoeletto presidente è inciampato per ben tre volte durante l’imbarco nell’Air Force One. Il video ritrae le tre cadute consecutive di Joe Biden mentre tiene salda la ringhiera dell’aereo di Stato statunitense che lo trasporterà dritto ad Atlanta (in Georiga) per fare visita alla comunità sino-statunitense. La portavoce delle comunicazioni della Casa Bianca Kate Bedingfield ha riferito che Joe Biden “sta bene” e non si è ferito.

Dopo aver perso l’equilibrio per la terza volta, il presidente si rialza: si tocca il ginocchio e arriva in cima alla scalinata, dove si volta e lancia il saluto alle telecamere.

