Maddalena Corvaglia e un ritorno di fiamma: “Pace fatta”

Maddalena Corvaglia e Elisabetta Canalis sono ancora amiche? Arriva l’indiscrezione da Dagospia riguardo al loro rapporto, cosa non va?

Sorelle non di sangue ma per scelta, così si definivano fino a qualche tempo fa Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, una di origine sarda l’altra pugliese, hanno da sempre molte cose in comune. Entrambi amanti dello sport, della danza, dei social e della loro amata Italia. Non a caso quando ne hanno la possibilità tornano sempre nel loro nido. Se prima le due donne erano inseparabili, attualmente le cose tra loro non vanno. Anche sui social nessuna ha più condiviso foto del passato come accadeva in precedenza per una ricorrenza o altro. A riportare la notizia è Dagospia: le due ex veline avrebbero rotto per qualche motivo ancora da scoprire.

Maddalena Corvaglia e Elisabetta Canalis: pace fatta?

Adesso tra la coppia c’è calma piatta ma Dagospia afferma che la pace tra loro sia stata fatta. Anche se la vicenda non è molto chiara: “Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia hanno litigato, anzi no hanno fatto pace. Si sono chiarite, si stanno riavvicinando, si sono scritte – spiega la fonte – di voci sui rapporti tra le due ex veline di Striscia la Notizia ne sono circolate parecchie. In realtà, pur nel rispetto del passato, ad oggi, stando alle nostre fonti, i rapporti tra Ely e Maddy sono inesistenti” . Insomma niente di certo, ma Elisabetta Canalis è pronta a tornare in Italia e svelare l’arcano a Verissimo nella prossima puntata, visto che sarà una delle ospiti di Silvia Toffanin.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Anche le coppie più belle hanno sempre qualcosa da chiarire, ma forse è arrivato il momento di fare un passo avanti e tornare a splendere come hanno sempre fatto. Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia non sono niente l’una senza l’altra.