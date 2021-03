Matrimonio a prima vista, Fabio gela Clara con un annuncio inaspettato

Nella terza puntata del programma Fabio Peronespolo comunica alla moglie Clara Campagnola che dovrà partire per una vacanza con gli amici già organizzata da tempo

Mercoledì sera su Real Time è andata in onda la terza puntata del docu reality “Matrimonio a prima vista Italia 2021” che già molti utenti però avevano potuto vedere a pagamento sulla piattaforma Discovery Plus oltre un mese fa. Le nuove puntate in chiaro quindi sono entrate nel vivo del programma, dopo le nozze celebrate tra le tre coppie di perfetti sconosciuti, adesso i sei sono partiti per le loro viaggi di nozze.

I siciliani Salvatore Bonfiglio e Santa Marziale sono stati catapultati tra le montagne friulane in un suggestivo chalet nella provincia di Udine, immersi tra pascoli e natura incontaminata, mentre Francesco Muzzi e la compagna Martina Pedaletti hanno raggiunto il mare della Sardegna, per la precisione Olbia, immersi un ambiente caldo e informale.

L’ultima coppia composta da Fabio Peronespolo e Clara Campagnola ha trascorso la luna di miele in Abruzzo, tra le colline del Castello di Semivicoli. Per i due però si palesa la prima difficoltà che metterà alla prova subito la novella sposa, costretta a gestire una fuga inaspettata del marito.

Fabio lancia la “bomba” della seconda vacanza, la reazione di Clara

Proprio mentre si trovano in viaggio di nozze e si conoscono da appena poche ore, Fabio comunica alla moglie Clara una notizia che spiazza tutti i telespettatori a casa. I due si trovano a bordo piscina nel giardino del Castelli di Semivicoli in Abruzzo quando il ragazzo lancia la “bomba” che mette il primo punto interrogativo al matrimonio tra i due.

“Vado quattro giorni in vacanza in Spagna insieme ai miei amici, avevamo già prenotato da tempo” ha spiegato Fabio a Clara che lo osserva con un volto corrugato ma inespressivo. Lei gli chiede semplicemente di “fare il bravo e di comportarsi bene” senza crisi di gelosia o isterismi invece comprensibili in quella situazione.

I due fin da subito hanno mostrato una forte intesa fisica e caratteriale, quindi la notizia della vacanza in Spagna di Fabio non ha potuto non creare grandi polemiche sul web. Molti, tra questi anche l’ex concorrente Marco Rompietti che ha pubblicato anche un video sul suo canale YouTube, mettono il dito sulla scelta del giovane, visti i tempi ristretti delle registrazioni e la sua poca sensibilità nel conoscere la moglie.

Tutti hanno intanto il fiato sospeso su Clara che si è mostrata molto accondiscendente, la bresciana mostrerà la sua gelosia nelle prossime puntate?