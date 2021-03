Mattino 5 , il commento che gela Federica Panicucci: “Adesso basta”

Mattino 5. Nel contenitore delle prime ore della giornata della rete ammiraglia di Mediaset si commentano gli avvenimenti de L’ Isola dei famosi. Un ospite sbotta: Basta!

Il reality di sopravvivenza L’Isola dei famosi è iniziato da appena quattro giorni (il 15 marzo scorso) e ha già catturato l’attenzione del pubblico italiano. Chi sarà a portarsi a casa l’ambito montepremi di 100mila euro? Sono previste 20 puntate totali che vedranno sfidarsi ben 17 concorrenti sulle spiagge dell’ Honduras.

I primi due appuntamenti settimanali non hanno deluso le aspettative d’intrattenimento tra le piccole ma simpatiche gaffe della conduttrice Ilary Blasi e le stoccate argute degli opinionisti Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi (fresco di vittoria di un altro grande reality targato Mediaset, il Grande Fratello Vip). Ne vedremo delle belle con il rientro in studio della peperina Elettra Lamborghini: l’esuberante ereditiera e cantante ha subito uno stop momentaneo a causa della sua positività al Coronavirus. Affiancherà presto gli altri opinionisti. L’ex nuotatore Massimiliano Rosolino è inviato direttamente dall’Isola dei celebri naufraghi.

La puntata odierna di Mattino 5 si è accesa in seguito ai commenti spassionati degli ospiti di Federica Panicucci che non si sono di certo risparmiati. Cos’ hanno detto?

Mattino 5. Gli ospiti scatenati di Federica Panicucci

L’edizione attuale de L’isola dei famosi ha già il suo primo eliminato a distanza di soli quattro giorni dall’inizio dell’avventura. Si tratta del visconte Ferdinando Guglielmotti. L’imprenditore perde il televoto contro Drusilla Gucci. Guglielmotti ha una seconda possibilità: rimanere su Parasite Island con Ubaldo Lanzo e Fariba Tehrani.

I prossimi due concorrenti a finire in nomination sono Akash Kumar e Angela Melillo. Proprio su quest’ultima si è soffermata la discussione avvenuta negli studi di Mattino 5. La Melillo si è infatti lamentata di essere stata votata da Vera Gemma, figlia dell’attore Giuliano Gemma e attrice a sua volta.

Angela Melillo ha detto: “Ci sono rimasta male per la sua nomination. Mi ha detto che la irrito, non è sempre piacevole sentirselo dire. Ma poi c’è un precedente. Senza che nessuno glielo abbia chiesto, mi aveva promesso per telefono, prima di partire, che non mi avrebbe nominata” – e ha aggiunto – “Mi ha detto di supportarci perché siamo entrambe delle mamme”. Vera Gemma ha negato tutto di fronte alle telecamere dell’ Isola dei famosi.

“Chi avrà ragione?” – chiede ai suoi ospiti Federica Panicucci. Lory del Santo (vincitrice della terza edizione proprio del reality di sopravvivenza), prensente negli studi di Mattino 5, ha le idee chiare: “I precedenti contano. Certo, non si può fare affidamento sulle promesse quando si va a fare un gioco del genere”.

L’opinionista televisivo Raffaello Tonon spiazza tutti: “Ma cosa c’ entra poi la frase ‘Siamo due mamme, ci dobbiamo supportare’? Ma perché? Basta con questa solidarietà femminile. Siete lì, state facendo un gioco, giocate!”