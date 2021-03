Michela Quattrociocche conquista Instagram con una doppietta niente male, prima lo sguardo che ti fulmina e poi il lato A che ti incastra

Innamoratissimi come due adolescenti Michela Quattrociocche e il suo Giovanni Naldi. La bella attrice si è ormai buttata alle spalle il suo matrimonio con il giocatore Albero Aquilani e ora si vive e si gode la sua ritrovata serenità affianco all’uomo che la ama.

Dalla scorsa estate da quando sono usciti allo scoperto si fanno vedere sempre di più insieme, sereni e innamoratissimi. Lui fa parte di una ricca famiglia di albergatori di lusso. Figlio dell’imprenditore Roberto Naldi che dirige alcuni tra gli hotel più lussuosi in giro per l’Italia e non solo, e Giovanni lavora proprio nell’azienda di famiglia.

Come due piccioncini si sono fotografati sulla casetta sull’albero, un nido d’amore momentaneo ma molto romantico sul quale compaiono i loro nomi. Si guardano e si intendono, lei sorride, lui fa la linguaccia. L’amica Laura Chiatti non riesce a non commentare e li definisce “Il tempo delle mele” e Giovanni Naldi risponde alla sua fidanzata: “Ti amo un sacchissimo amore mio”.

Michela Quattrociocche ti conquista, prima lo sguardo e poi il lato A

Nell’ultima foto su Instagram però Michela Quattrociocche è sola. Un bel primo piano, uno scatto che fin da subito è piaciuto ai follower, impazziti per lei.

È seria l’attrice che ha esordito al cinema nei film di Moccia. Porta la mano al mento, quasi a voler dire che sta riflettendo su qualcosa. Ha lo sguardo serio, che guarda dritto e intenso.

Trucco ben delineato, con occhi contornati di nero, dalla matita anche sfumata al mascara, che accentuano i suoi occhi e richiamano i suoi capelli nero corvino che scendono lunghi e fluenti sulle sue spalle. Uno sguardo che ti lascia pietrificato per la sua bellezza e intensità. Lei ironizza e scrive a corredo dello scatto “Sereno variabile”.

Ma basta scorrere un po’ più in giù per vedere il resto della foto e la sua magnificenza. La scollatura di Michela si porta in avanti. Corpetto nero attillato e camicetta sbottonata che mostrano un lato A veramente da favola. I fan tutti pazzi di lei la riempiono di commenti ed emoticon tra cuori, fuochi e applausi.