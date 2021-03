Nella serata di ieri, si è spento all’età di 86 anni, Mario Sarzanini, giornalista decano della cronaca giudiziaria di Roma.

È morto nella serata di ieri, all’età di 86 anni, il giornalista Mario Sarzanini. Il decano della cronaca giudiziaria di Roma si trovava ricoverato da alcune settimane in una clinica. Durante la sua carriera aveva seguito i maggiori casi di cronaca nera del nostro Paese, tra cui l’attentato a Papa Giovanni Paolo II, il massacro del Circeo ed il caso Moro. Diffusasi la notizia sono stati numerosi i messaggi di cordoglio per la famiglia di Sarzanini.

Mondo del giornalismo in lutto: è morto Mario Sarzanini, decano della giudiziaria di Roma

Mondo del giornalismo in lutto per la scomparsa di Mario Sarzanini, decano della cronaca giudiziaria di Roma. Lo storico giornalista, che avrebbe compiuto ad aprile 87 anni, come riporta la redazione dell’Agi, si è spento nella serata di ieri, giovedì 18 marzo, in una clinica della Capitale, dove si trovava ricoverato da alcune settimane.

Nato a Genova, nel 1934, Sarzanini, durante la sua carriera come cronista aveva collaborato per 40 anni con l’agenzia di stampa Ansa e numerosi tra quotidiani e telegiornali seguendo da vicino le maggiori vicende di cronaca nera che hanno segnato la storia dell’Italia. Solo per citarne alcuni: il massacro del Circeo, il caso Aldo Moro, l’attentato a Papa Giovanni Paolo II, i delitti dell’Olgiata e di via Poma, gli omicidi di Massimo D’Antona e Marco Biagi. Grazie alla sua professionalità e competenza era divenuto punto di riferimento per tutti i giovani giornalisti e per i magistrati del Tribunale di Piazzale Clodio diventato per anni la sua seconda casa. Una passione trasmessa anche ai tre figli Fiorenza, Roberta ed Enrico che hanno seguito le orme del papà.

Ciao papy ❤️ Pubblicato da Enrico Sarzanini su Giovedì 18 marzo 2021

Dopo la notizia della sua morte, numerosi sono stati i messaggi di cordoglio ed in suo ricordo, apparsi anche sui social network. Anche la nostra redazione si stringe alla famiglia Mario Sarzanini colpita dalla perdita.