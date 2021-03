Monica Bellucci una dea sulla riva del lago, bomba di sensualità-FOTO

La bellissima attrice Monica Bellucci ha condiviso una foto su intagram in cui appare meravigliosa e sensuale

La Bellucci condivide una foto su instagram in cui appare come una dea sulla riva di un lago, con un abito semplice nero con ampia scollatura e uno spacco vertiginoso. Una bellezza senza tempo e una sensualità mai vista prima. Sponsorizza la nuova borsa mini a a mano di Dolce&Gabbana. Chi meglio di lei potrebbe pubblicizzare un marchio Made in Italy così famoso e raffinato.

Monica Belucci l’icona che non invecchia mai

La bellissima Monica Bellucci, star italiana indiscussa non invecchia mai. La sua bellezza non muta nel tempo e anzi migliora. Le foto artistiche sul suo profilo lo dimostrano, sa ancora il fatto suo non c’è dubbio. Il suo fascino e la sua eleganza sono molto rare, sopratutto oggi. Lei può permettersi tutto anche mostrare le gambe a 56 anni senza problemi, non appare mai volgare. Continua ad essere la più ambita dai giornali più importanti, lo dimostra il suo shooting per Vogue Italia per la November issue. Ancora oggi è lei una delle più importanti e desiderata icona della moda e del cinema. Certe bellezze ed icone sono destinate a durare in eterno come Sophia Loren o Cindy Crawford.

Sono icone che resteranno sempre nella storia per essere state donne al centro dell’attenzione mediatica per la loro bellezza unica e rara e il loro talento. Ad oggi non ci sono tante icone come allora, forse l’unica che ha ottenuto un servizio su Vogue e tanta attenzione mediatica è stata Chiara Ferragni. Ma non ha nulla a che vedere con loro. Le icone di un tempo non ci sono più. Ad aver ereditato la bellezza e la calamita per le copertine, è la figlia di Monica Bellucci, Deva Cassel. Nata dall’unione con l’ex marito e famoso attore francese Vincent Cassel.

La giovane donna appare bellissima come la mamma sulla copertina del giornale di moda Elle. Ha ereditato i colori mediterranei della mamma, ma i lineamenti francesi del papà. Una bellezza unica e diversa. La Bellucci esibisce la copertina orgogliosa della figlia e scrive:”C’era una volta una piccola ragazza..il tempo passa in fretta, che la vita ti protegga amore mio”.