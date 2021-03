Pamela Prati vulcanica, l’ultimo VIDEO è un tripudio di sensualità. Che gambe

Nuovo video decisamente bollente quello postato da Pamela Prati sui social, provoca i fan con movenze sinuose davanti lo specchio di casa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌺𝓟𝓪𝓶𝓮𝓵𝓪 𝓟𝓻𝓪𝓽𝓲🦋 (@pamelaprati)

Si tratta di un’altra donna della televisione italiana per cui il tempo passa ma gli anni restano sempre un dato secondario a cui non prestare attenzione. Pamela Prati, classe 1958, ha ancora una fisicità da urlo, una bellezza che continua ad incantare dalla prima messa in onda de “Il Bagaglino” nel 1987 quando si esibiva al fianco di Valeria Marini. Attivissima sui social, gestisce una community di 286mila follower fedeli e attenti alla sua vita privata e lavorativa.

LEGGI ANCHE -> Chiara Biasi per le strade di Milano in tenuta invernale, lo stile è inconfondibile – FOTO

Pamela Prati balla per i fan, questa volta è un vulcano di erotismo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌺𝓟𝓪𝓶𝓮𝓵𝓪 𝓟𝓻𝓪𝓽𝓲🦋 (@pamelaprati)

LEGGI ANCHE -> Serena Rossi incantevole regina: outfit mette in mostra tutta la sua sensualità – FOTO

Non è la prima volta che Pamela pubblica video che la ritraggono mentre balla davanti lo specchio di casa, nel lungo corridoio del pianerottolo che conduce all’ingresso della sua abitazione e al cui lato opposto si trova per l’appunto questo meraviglioso specchio che la immortala nelle sue acrobazie.

Questa volta sulle note di Gaia con “Cuore Amaro” si muove a ritmo di “Mani radici sole sulla schiena. Parole pioggia che mi disseta. A volte mi sveglio la sera. E strappo pensieri di seta. Foglia nuda per strada. Luna chiara nirvana 🤍🦋 Sotto una lacrima che bagna tutta la città🤍🦋”.

Indossa un miniabito rosso accesso con balze sulla gonna e molto corto in vita, una cinta ne enfatizza il punto vita, decolleté con tacco a spillo sottile e calzini a rete alti fino a metà caviglia.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌺𝓟𝓪𝓶𝓮𝓵𝓪 𝓟𝓻𝓪𝓽𝓲🦋 (@pamelaprati)

Vediamo Pamela fare la passerella sul tappetto, ancheggiare e mostrare le gambe chilometriche, per poi roteare la testa e muovere la sua folta criniera di lunghi capelli castani. Movimenti sinuosi e lenti che fanno letteralmente impazzire i fan, diverse migliaia i like per lei in poche ore.