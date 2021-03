Di una bellezza fuori dal comune, Polina Malinovskaya stupisce tutti con le sue foto su Instagram e il web impazzisce, ma chi è la modella?

Sembra una donna ma in realtà è solo una ragazza di ventitré anni. Nata a Belarus, Polina Malinovskaya si è traferita in Italia per lavoro, infatti attualmente vive a Milano ed è una delle modelle più gettonate. Molto seguita sui social, la giovane condivide con i fan foto di ogni genere: dal tempo libero al lavoro e tanto altro ancora. Sono più di due milioni i follower che ogni giorno non perdono occasione di farsi un giro sul suo profilo. Un like o un commento non sono mai troppi.

Polina Malinovkaya: una modella da scoprire -FOTO

La Polina è una modella meravigliosa che dopo aver collaborato con alcune agenzie si è fatta strada nel mondo dei social ed oggi ha un seguito molto importante. I post non sono tanti, quelli che bastano però a renderla unica e sexy. L’ultima foto messa da solo un’ora ha già collezionato quasi trentamila like e una pioggia di commenti. I suoi scatti diventano virali in un batter d’occhio e il web chiede di lei. Oggi si mostra con addosso un vestito nero, attillato che mette in risalto tutte le sue forme, dal lato A al fondoschiena. Il cigno nero ancora tutto da scoprire.

“Beauty” è il commento che si legge a ripetizione sotto al post. Vedendo le sue foto, i fan vanno in loop e non possono fare altro che ammirare tutta la sua bellezza. Chissà se riusciremo a vederla in qualche programma televisivo tra qualche tempo, il pubblico è già in trepidazione.